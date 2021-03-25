復活節推介5套親子電影　愛冒險剌激必睇《哥斯拉大戰金剛》

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-03-25 13:51

下星期將會有一年5日復活節長假期，各大戲院在特定安排下可恢復營業，只要家長小朋友都做足防疫措施及準備，也會選擇入場睇好戲。2021復活節電影檔期，我們推介5套適合親子入場欣賞的電影，包括以冒險剌激《哥斯拉大戰金剛》、攪笑幽默的《古魯家族2：霸器新時代》、經典溫馨的《STAND BY ME 多啦A夢 2》、鼓動人心的本地製作《二次人生》及溫情感人的《爸爸可否不要老》，讓大家可以享受假期入場睇好戲，就趁復活節假期一家大細投入電影世界。 (圖片由電影公司提供)

《古魯家族2：霸器新時代 》-(The Croods: A New Age)

《古魯家族2：霸器新時代 》-(The Croods: A New Age)劇照

片種:動畫,冒險,喜劇

編劇:奇雲哈格曼, 丹哈格曼

導演:祖爾歌羅馥

主演/配音: 尼古拉斯基治, 賴恩雷諾士, 愛瑪史東, 嘉芙蓮堅娜, 卡拉杜克, 彼德丁拉奇, 莉絲里曼恩

粵語聲演:林珊珊、林子善

片長:1小時36分

級別:I 級

語言:英語 (中文字幕)/粵語

上映:2021年4月1日, Thu (公映)

故事內容:上回話說古魯一家六口，從隱居洞穴到見證大世界嘅生活鉅變，最終明白到一家人齊上齊落先係最重要！呢班生番今集豁出去同舊世界講拜拜，出穴後先發現，一直認知嘅未來早已唔同晒！佢哋受到「霸器家族」最強挑機，日日精彩鑊鑊新鮮；衆人明白到，改頭換代嘅新世紀即將來臨，唔肯變，就好易係咁先！

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+ 13 + 13 + 13

《STAND BY ME 多啦A夢 2》

《STAND BY ME 多啦A夢 2》劇照

片種:動畫、劇情、喜劇

導演:八木龍一, 山崎貴

主演:配音: 妻夫木聰, 宮本信子, 水田山葵, 大原惠, 嘉數由美, 木村昴, 關智一

片長:待定

級別:I

級語言:日語 (中文字幕)

上映:2021年4月1日, Thu (公映)

故事內容:大雄無意中找到嫲嫲縫補的啤啤熊布公仔，令他懷念起她的溫柔和慈愛，便請求多啦A夢讓他坐「時光機」回到過去探望嫲嫲。豈料嫲嫲不但發現他是來自未來的大雄，更說希望可以看到孫媳婦的模樣。為了一遂嫲嫲心願，他們坐上「時光機」前往婚禮當天，卻發現未來的大雄竟然逃婚！過世嫲嫲的願望及靜香將來的幸福，全掌握在大雄手裡；他要怎樣才可替嫲嫲圓夢及找回屬於他與靜香的未來？

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+ 9 + 9 + 9

《哥斯拉大戰金剛 (2D版) 》--(Godzilla vs. Kong)

《哥斯拉大戰金剛 (2D版) 》劇照

片種:動作,科幻,驚慄

導演:亞當雲格

主演:亞歷山大斯卡斯格, 米莉芭比布朗, 蕾貝卡霍爾, 拜仁泰利亨利, 小栗旬

片長:1小時53分

級別:IIA

級語言:英語 (中英文字幕)

上映:2021年3月24日, Wed (公映)

故事內容:《哥斯拉大戰金剛》由《雷神奇俠：諸神黃昏》Eric Pearson與《哥斯拉》、《金剛：骷髏島》Max Borenstein共同編劇，人氣賣座導演亞當雲格 (Adam Wingard) 掌舵。大熱美劇《小謊言》金球得主亞歷山大斯卡斯加德(Alexander Skarsgård)、《怪奇物語》米莉芭比布朗 (Millie Bobby Brown) 和《銀魂》電影系列日本型男小栗旬 (Shun Oguri) 傾力演出。

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+ 8 + 8 + 8

《二次人生 》

《二次人生 》劇照

片種:劇情

編劇:何力恒​

導演:何力恒

​主演:譚耀文, 胡子彤​, 強尼, 吳海昕, 陳逸寧, 蔡頌思​, 盧覓雪, 阮兆祥

片長:1小時35分

級別:I 級

語言:粵語

上映:2021年4月3日, Sat (優先場)/2021年4月15日, Thu (公映)

故事內容:做事得過且過，活在漫天陰霾下的地產經紀 - 志行 (胡子彤 飾)，從小受母親呵護，一直過著平凡人生。一天，志行重遇小學恩師 - 體育老師黃sir (譚耀文 飾)。黃sir 為了承諾離世妻子 (陳逸寧 飾)的10公里跑約定，即使患病也要練習參賽。同時，黃sir學生肥妹天心(蔡裕彤 飾)，為了跟偶像一起跑步，不惜減肥，把生命豁出去，誓要完成人生首個5公里街跑。志行見黃sir、天心各自為著目標奮發，自己卻站在人生交叉點迷路，沒充氣的人生，繼續一分一秒地洩氣。直至某天，一份20年前的回憶忽然來到志行跟前，開始照亮他心裡的陰霾. . .

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《爸爸可否不要老 》-(The Father)

《爸爸可否不要老 》劇照

片種:劇情

導演:科倫薩拉

主演:安東尼鶴健士, 奧莉花高雯

片長:1小時37分

級別:IIA 級

語言:英語 (中文字幕)

上映:2021年3月20日, Sat (優先場)

2021年4月8日, Thu (公映)

故事內容:獨居的父親 (安東尼鶴健士 飾) 患上老人痴呆症，他認知的世界與現實逐漸形成落差，充滿困惑的他卻拒絕接受患病的事實，更不願接受女兒 (奧莉花高雯 飾) 安排的一切協助和照顧。隨著病情急轉直下，父親開始忘記時間、空間、甚至親人..... 明知父親終會忘掉自己，心痛的女兒如何讓父親活好當下，直至回憶消逝的一天？

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