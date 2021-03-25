2大放電好去處│親子體適能訓練班學做忍者飛簷走壁　再玩攀石鍛鍊

撰文： 許珞珩 余嘉文 李紫銘 最後更新日期： 2021-03-25 21:50

疫情之下，不少學生仍要留在家中上網課，已經很久沒有上過體育堂。加上康文署轄下的兒童遊樂場設施已停開一段時間，要找一個可以讓小朋友舒展筋骨的放電好地方真的談何容易。近日在將軍澳開設了一間6000呎的互動體適能訓練場地，提升3至17歲兒童及青少年的基礎體能發展。 另外，喜歡攀爬的小朋友可到位於鰂魚涌的攀岩訓練場Verm City挑戰19款不同特色攀岩牆，讓小朋友可以繼續放電! 攝影：龔嘉盛 攝錄、剪接：李紫銘

「體適能」是什麼?

深知體適能是指身體適應生活與環境的綜合能力，調查亦顯示香港小朋友缺乏體適能鍛鍊，AlphaStep創辦人兼常務總監陳焯康有見及此，於將軍澳引入6000呎互動體適能訓練。

「體適能」這個名詞可能家長來說較陌生，但原來與小朋友成長是息息相關，陳焯康說：「體適能是指身體適應生活與環境的綜合能力，因為體適能是由健康體適能(Health-related Physical Fitness)和技競體適能(Skill-related Physical Fitness )組成。健康體適能與疾病預防和身體機能健康有關，當中元素包括心肺耐力、肌力、肌耐力、柔軟度及身體機能結構。」

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體適能訓練協調有利學習

AlphaStep總教練歐陽嘉謙表示：「不少專家指出兒童及青少年應盡早接受鍛鍊，但本港缺乏針對兒童及青少年的健身環境及配套。這證明建立及設計一套專屬兒童及青少年全面且專業的體適能鍛鍊模式相當重要。」

而技競體適能是指在遊戲和運動中表現的能力，此體適能部份對於提升運動技能方面的表現扮演重要角色，歐陽嘉謙說:「當中元素包括敏捷度、平衡、協調、力量、反應及速度。擁有較佳的體適能可以使我們勝任日常工作，還有餘力享受休閒生活，且可以應付突發情況下身體的需求。」

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位於將軍澳Monterey Place的AlphaStep佔地 6,000 平方呎，是香港首個專為兒童而設的體適能鍛鍊基地，提供多項合乎國際標準的設施和設備，如Ninja Warrior 障礙訓練及多感官訓練系統等。歐陽嘉謙說:「我們專業體適能教練團隊和兒童教育專家設計逾20種互動有趣的課程及訓練，協針對培養 3 至 17 歲兒童及青少年鍛煉體適能的習慣，令他們逐步經歷訓練旅程，培養各種生活技能，藉此發展及提升其日常表現及個人潛能。」

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AlphaStep

地址：將軍澳唐俊街23號Monterey Place地下G20至G21A舖

小朋友都可以攀石！位於鰂魚涌的攀岩訓練場Verm City與Sanrio 合作，將場內Clip 'n Climb樂園換上Sanrio新裝飾，5位人氣Sanrio角色，包括HELLO KITTY﹑BAD BADTZ-MARU（XO）﹑OSARUNOMONKICHI（馬騮仔）﹑POCHACCO（PC狗）﹑以及POMPOMPURIN（布甸狗）將會同時現身場內，讓大家邊玩邊打卡！場內有19款特色攀岩挑戰，各有特色，小朋友可以按照能力挑戰！ 攝影:黃寶瑩 攝錄:余嘉文 剪接:李紫銘

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除了攀石牆，場內最吸引小朋友目光必定是6.5米高滑梯加人肉夾公仔機！大膽的小朋友可以捉緊扶手，上升至6.5米最高點滑下來，比較膽小的小朋友亦可以上升到一半就放手滑下。而小朋友可以在「人肉夾公仔機」內模仿夾公仔機的抓，由爸爸媽媽親手控制小朋友「夾」禮物！

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樂園設有不同時段供參加者選擇，每節限時90分鐘，而時段開始前將會有安全講座解釋遊玩方式以及注意事項。參加者可獲得一本挑戰小冊子，完成挑戰後即可獲得印章，換取限定版Sanrio角色主題貼紙乙個！。

除此之外，Verm City更推出一套5款限定版Sanrio攀岩造型毛公仔及T-shirt，Sanrio 粉絲必換！

Verm City．Sanrio Characters - Clip ‘n Climb:

活動日期：即日起至2021年5月6日

地點：香港鰂魚涌渣華道321號柯達大廈一期4樓

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