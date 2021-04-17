防蚊｜食雪糕更易惹蚊？ 留意7大惹蚊因由　即睇6種驅蚊食物

撰文： 陳詠燕 陳妙玲 最後更新日期： 2021-04-17 17:00

回南天，又是時候要做足防蚊措施。網傳肉食者比素食者更惹蚊！原來血型、體味也會令你帶有惹蚊體質，一些食物更會令你更為惹蚊！盡量少吃的同時，媽媽們也可留意有什麼驅蚊食品。而市面上，還可以找到一些智能光控紫光滅蚊燈，為家人做到全方位滅蚊。

網傳肉食者比素食者更惹蚊，因此台灣電視節目《流言追追追》請來台大昆蟲系大學生進行蚊子實驗，測試以上傳言。學生用吸管把50隻蚊放入養蚊箱，箱內同時放有兩個沾滿血的大棉球，血液棉球分別是由純素食者及肉食者提供。箱中蚊子因而猛烈進擊地往棉球吸血，實驗結果發現，肉食者的血棉球吸引了22隻蚊，而純素食者的血棉球則吸引了16隻蚊。專家指肉食者血液裡的ATP，三磷酸腺甘比較高，對蚊子而言有如味精，吸引蚊子來吸血，換句話說，肉食者更惹蚊。

按下圖看蚊子實驗結果：

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按下圖即睇其他惹蚊原因：

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按下圖即睇惹蚊食物：

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按下圖即睇驅蚊食物：

資料來源：Business Insider,Mosquito Magnet,The Daily Meal

按下圖看防蚊產品使用建議︰

惹蚊人士另一選擇︰智能光控紫光滅蚊燈

Harrow 智能光控紫光滅蚊燈 HT-X10 (黑色) $148

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/04/17）

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