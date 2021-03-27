滅蚊貼士｜蚊子專家教3種高效滅蚊法 $148滅蚊神器可滅過百隻蚊

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-03-27 18:00

氣溫回暖意味春天正式來臨，萬物復甦，討厭的蚊蟲又開始蠢蠢欲動，尤其是蚊子，除了把人叮咬得奇癢無比，更會傳播登革熱、日本腦炎等疾病。噴蚊怕水固然是防止蚊叮蟲咬的一大方法，但卻無法把蚊子殺死，治標不治本。驚蟄過後，接下來的整整半年都是蚊子出沒的時間，到底有什麼方法能有效地把蚊子趕盡殺絕，杜絕它們防不勝防的偷襲？

想有效防蚊滅蚊，除了勤清家中積水，選用滅蚊產品是否可行的方法？研究蚊子超過70年的台灣「蚊子博士」連日清，過往就曾經分享過三個有效消滅蚊子的方法，當中運用到不少市面上的滅蚊產品，雖然方法看似簡單，但要用得其所，還是有不少秘訣。

【第一招：角落放置紫外光滅蚊燈】

滅蚊燈是市面最常見的滅蚊產品，但成效卻一直備受質疑，儘管有香港網民曾經分享利用誘捕過百隻蚊子，但同時亦有不少人說蚊子愈來愈不受紫外燈吸引，到底滅蚊燈是否真的能消滅蚊子？

台灣專家表示，依他的經驗，並不存在滅蚊燈沒用的問題，反而更極力推薦捕蚊燈滅蚊法。事關蚊子確實會被紫外光或波長接近紫外光的光線吸引，不過要有效利用這特性，就要把滅蚊燈放置在屋內光線不足、少人出入的角落，因為當環境光線太強，而且當人與滅蚊燈同時存在，那麼滅蚊燈的光線就會被弱化，蚊子會被人體吸引，因此要把滅蚊燈放對地方，才能把藏匿屋裡各縫隙的蚊子一掃而光。

【第二招：毒糖水設捕蚊陷阱】

台灣專家指出，蚊子振翅的能量並非來自人血，而是來自燃燒醣類。因此糖水對雌雄蚊來逆都是一頓美食。專家建議想滅蚊的人士可自製毒糖水設下捕蚊陷阱，做法是先預備5％的糖水，糖水可加入強烈的果汁（如芭樂汁），然後再把1：100比例硼酸與水加進糖水之中，蚊子吸食後便會即場毒斃。不過要注意的是，由於硼酸有毒，因此應放在小朋友或寵物接觸不到的地方，避免誤食。

【第三招：開檯燈 + 電蚊拍】

蚊子最擾人的地方在於它們防不勝防，總是趁著夜間熟睡時才大舉出沒。假如家裏的蚊患不算嚴重，只是偶然招來一兩隻蚊子，那麼電蚊拍就是最有效的殺滅方法，但使用時當然亦有一點可特別注意，台灣專家指出，當發現蚊子出沒，可先把房間裹的電燈關掉一會，然後打開檯燈，蚊子就會因突如其來的亮光短暫盲目，停在附近的牆壁上，此時只要用電蚊拍手起刀落，把它們殺死即便可。

不過台灣專家表示，打蚊子只是治標的方法，只有勤清積水，再配合滅蚊燈，才是杜絕蚊子的治本之道。假如每到夏天家中都會遭到蚊子來襲，不妨預先為家中添置滅蚊燈及滅蚊怕，為春夏及雨季作好準備。

紫外光純物理捕蚊、智能光控開關：Harrow X8 智能光控UV-LED紫光捕蚊燈

市面上的滅蚊燈林林總總，當中的滅蚊原理亦大不相同，既有紫外光滅蚊燈、光觸媒滅蚊燈、亦有二氧化碳滅蚊燈、電擊滅蚊燈等，其中紫外光是最常見及備受推薦的一款，皆因它利用了蚊蟲的趨光性來吸引蚊子，以達到殺蚊的效果，由於紫外光屬於純物理捕蚊，不會散發任何氣味或有害物質，因此使用上十分安全，適合家有孕婦、孩子及寵物的家庭使用。

一般的紫外光滅蚊燈都不會過於昂貴，譬如這款Harrow X8 智能光控UV-LED紫光捕蚊燈，基本上百多元已具備多種功能，包括穩定LED光源、智能光控、多檔風力、節能環保等，適用範圍達600平方呎，除了可於室內使用，當配合外置充電池後，亦可於放置於露台、花園等戶外位置滅蚊。

這款捕蚊燈採用的是純物理捕蚊，機器運行時頂部會發出波長365nm的紫外光，利用蚊蟲的趨光性來吸引蚊子，而當蚊子被紫外光吸引後，機內的強大旋轉吸力便會把蚊子扯入機內殺滅。紫外光部分採用了UV燈管，光線穩定，令誘蚊效果更突出，同時亦兼備節能環保的優點。

蚊子被吸引後會趺落底部360度的集蚊盒，旋轉式的設計讓取蚊更便捷，清潔更為便利。

值得一提的是，Harrow捕蚊燈加入了智能光控功能，當功能啟動後，捕蚊燈便會自動感應環境光線，一到晚上便會自動開機，而到了白天則會自動關機。假如想把捕蚊燈放置於室外使用，這項功能確實是頗為實用及方便。

Harrow捕蚊燈具有三檔風力可選，可依照不同環境及需要，自由調較風力。風扇經過靜音設計，可將運作時的噪音降至最低，不會妨礙安心入眠。

晚上睡覺時經常被蚊子偷襲嗎？儘管家中已經備有滅蚊燈，但有時候總是會有漏網之魚，此時電蚊拍就是最直接了當、方便快捷的滅蚊方式。

雖然電蚊拍的功能相對亦比較單一，而且價錢便宜、幾乎隨處可見，但其實選購時還有不少值得注意的地方，譬如是電源供應是電池式還是USB充電式；有否安全保護裝置；重量是否適中；會否添加了燈光等額外功能。

一般來說，使用USB充電的電蚊拍會較為方便彈性，而具有照明燈的則方便在夜間使用，重量最好以不超過450g為佳，至於安全裝置當然不可或缺。按照以上多點，編輯在市面上找來了兩款均頗值得推薦的電蚊拍。價錢合理，同時兼具三層安全設計、LED照明燈、 收納底座、輕巧易握、USB充電等多種特點。

家居常備滅蚊利器、具多重安全設計：LOHAS和扇USB充電式電蚊拍

LOHAS電蚊拍採用和扇式設計，外型及配色簡約優雅，相當符合現代家居的風格。握柄使用了優選的ABS原材料製造，加上長按鍵的設計，手感不僅親膚易握，使用時亦更為便利。

長按鍵的特別之處在於使用電蚊拍時，只須將按鈕推至工作模式，手自然地握緊手柄，即可以掌心按壓按鍵，開始滅蚊，當有需要揮動蚊拍時，這樣的設計便可使動作更為靈活，即使長時間使用亦輕鬆不費勁。

握柄上加上了高亮度的LED照明燈，在全黑環境下的最遠照射距離可長達5米，即使在黑暗環境下也能輕鬆滅蚊。

除此之外，握柄上亦設有工作及電量指示燈，在100%電量、75%電量、50%電量、25%電量時均為亮燈提示用家電量狀況。

電蚊拍內置了可充式18650專用環保電池，充電時間短，只需充電兩小時即可使用約7-10天。

至於特別需要留意的安全問題，這款也做得相當充足。電蚊拍一來採用了雙重保險開關，二來亦具備三層安全電網設計，前後兩層採用了絕緣的防護網，不會有電流通過，防止用家在使用時因誤碰中間層而觸電，而中層則是低電流的細密電網，電壓對蚊蟲來說相當強勁，但對於人體則屬安全範圍內，絕對不用擔心使用時會誤傷。

電蚊拍配備收納底座，方便垂直擺放，節省家居空間。

迷你輕巧、慳位易擺放：HOME@dd® 日式輕巧充電電蚊拍

相對於以上那款，這款電蚊拍最特別的地方在於設計上更為小型輕巧，整體長度只有44cm，重量約307g，更加慳位易收納。電蚊拍採用圓形大網面設計，配合細密透明內網骨架，有效滅蚊之餘亦容易處理蚊屍。而握把上同樣具備LED照明燈及充電指示燈，方便在黑暗環境輕鬆滅蚊。

至於在安全性方面，電蚊拍具備雙重安全開關及安全3層防護網面設計，前後兩層均為絕緣的防護網，而中間層則是DC3000V安全高壓電網，當電源中斷，網面可在5秒消除餘電，更有效防止小童不小心啟動而誤傷。

踏入春季又是蚊蟲大量滋生的時節，而接下來的7至9月更是登革熱的高峰期，因此滅蚊工作刻不容緩。有意購買以上的滅蚊產品，可按藍色連結，或以上「立即購買」按鈕前往產品頁面。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/03/29)

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