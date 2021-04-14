親子好去處｜唐老鴨嘉年華登陸時代廣場　麵包超人奧海城搞見面會

撰文： 余嘉文 許珞珩 最後更新日期： 2021-04-14 15:40

今年即將踏入87歲的唐老鴨現身銅鑼灣，首個以唐老鴨為主題的幾何樂園嘉年華《Donald Duck Geometric World》有1:1原大尺寸唐老鴨裝置，亦有唐老鴨與好友主題互動專區，小朋友更可以和唐老鴨一起玩搖搖板，亦可以拍一拍2.7米高的巨型唐老鴨發聲大屁屁。去完嘉年華，更可以去唐老鴨主題期間限定店購買獨家售賣的精品！ (攝影：余嘉文）

以唐老鴨為主題的幾何樂園嘉年華《Donald Duck Geometric World》於銅鑼灣時代廣場舉行。（攝影：余嘉文）

於2021年4月13日起，時代廣場將化身為首個以唐老鴨為主題的幾何樂園嘉年華《Donald Duck Geometric World》，場內除了1:1原大尺寸唐老鴨裝置外，更設有7大唐老鴨與好友主題互動專區，包括2.7米高的「唐老鴨發聲大屁屁」、「唐老鴨互動表情隧道」、6米高的「唐老鴨趣怪帽子」、「夢幻光影鞦韆」、「扭扭迷幻盒子」、「玩味搖搖鴨」以及「霓虹剪影屋」。

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另外，二樓更同時展出首個與著名首辦公仔創作達人Eric So聯成的「唐老鴨珍品展」，亦可以在「霓虹剪影屋」內參加唐老鴨霓虹燈工作坊，詳情請留意時代廣場Facebook page的更新。

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時代廣場《Donald Duck Geometric World》詳情

日期​：​4月13日至6月13日

時間​：​上午10時 至 晚上10時

​​（首日4月13 日將於晚上7時預覽活動後開放）

地點​：​香港銅鑼灣時代廣場地面露天廣場及2樓中庭



此外，時代廣場地庫的「唐老鴨期間限定店」發售逾600款精品，當中超過80款萌度爆登的主題限定精品更是獨家首賣，由唐老鴨造型手挽袋、pat pat cushion，到手機殼、旅行袋等等應有盡有。與此同時， 以唐老鴨經典配色藍白雙間及黃色打造的「唐老鴨期間限定店」更特設3大經典打卡位，爸爸媽媽血拼同時，小朋友亦可以和唐老鴨拍照。

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「唐老鴨期間限定店」詳情：

日 期：即日起至5月5日

地 點：銅鑼灣時代廣場地庫B1層

開放時間：上午11時至晚上9時（4月1日開放時間為下午3時至晚上9時）

奧海城麵包超人春日祭加見面會

圓碌碌的臉蛋加上兩個紅卜卜的面珠，充滿元氣的「Anpanman麵包超人」一直深受大人小朋友喜愛，即日起Anpanman麵包超人與一眾朋友登陸奧海城２期地下主題中庭，場內設大型麵包超人及細菌人的攝影打卡區、扭蛋專區、當中的玩具試玩區及自駕遊呠呠車體驗區，「包超迷」即使暫時未能飛到日本也可以參加見面會，與Anpanman拍照留念。

由即日起至5月2日期間，麵包超人春日祭玩具推廣區將於奧海城２期地下主題中庭，推廣區內有大型櫻花樹和麵包超人及細菌人大型毛公仔，適合打卡留念。場內亦設有玩具試玩區供小朋友試玩各款不同類型的麵包超人玩具；凡於場內購買任何產品更有機會參與＜自駕遊呠呠車＞體驗，小朋友可搖身一變成為小車手。除了試玩及拍照外，不要錯過春日祭會場限定的麵包超人集印活動，只要於場內不同區域集齊四個角色印章，即可憑集印卡換領麵包超人春日祭立體卡。

『麵包超人春日祭』

日期: 2021年4月12日至5月2日

時間: 中午 12 時至晚上 8時半

地點: 奧海城２期地下主題中庭

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另外，場內設超過200款麵包超人BB用品、玩具、精品及服飾等以低至8折發售，包括多款優先發售及熱賣產品，更有扭蛋專區，而消費滿指定金額更可獲得會場限定贈品，如多款顏色的麵包超人特色氣球及可愛造型麵包超人紙袋。

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麵包超人見面會

可愛又充滿力量的麵包超人將會於4月18日(星期日)到場同各位大朋友小朋友見面。

見面會日期: 2021年4月18日(星期日)

參加辦法: 於限定店內消費滿HK$100或以上，即可換領拍照券一張。

(拍照券派發時間: 12:30pm/見面會時間: 2:30pm(第一節) ; 3:30pm(第二節)

(每節名額有限，先到先得，額滿即止。)

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