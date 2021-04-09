親子Staycation｜旅發局「賞你住」接受預訂　熱門酒店幾近全滿

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-04-09 16:32

旅發局推出「賞你住」計劃，由2021年3月26日起，於合資格本地實體零售或餐飲商戶消費滿$800，即享$500本地酒店住宿折扣優惠。今日（4月9日）正式接受預訂，當中包括不少適合一家人入住的酒店，不過很多熱門酒店均已滿額，部分酒店甚至難以接通預約熱線。截至下午3時，尚有優惠名額的酒店已經不多，立即話你知仲有邊間！

由2021年3月26日起，於合資格香港實體零售及/ 或實體餐飲商戶消費滿港幣$800並儲起收據，於HolidayHK.com「賞你住」部分瀏覽參與的酒店名單及淨價港幣$500或以上的一晚或連續兩晚房間住宿計劃。選定住宿計劃後，可於今日（4月9日）起直接聯絡參與酒店，出示收據副本預訂及確認住宿，於酒店登記入住時提交已獲核實的收據正本即可享受港幣$500折扣優惠。

不少熱門酒店都已經額滿（朗廷酒店網頁圖片）

此計劃相當受歡迎，記者發現登記開放只是短短幾個小時，不少熱門酒店已經額滿，包括海洋公園萬豪酒店、香港愉景灣酒店、帝京酒店、逸東酒店。另外，有酒店回覆只餘少量名額，如想帶一家大細去度假，相信要盡快行動！

據悉，每一間酒店會根據酒店的規模獲得不同數量的優惠名額，記者在下午3時前，向酒店查詢過，以下是尚有餘額的酒店和住宿計劃，有興趣的媽媽快點打電話查詢並預約啦！

按圖即睇酒店及住宿計劃：

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