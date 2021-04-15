洗衣袋｜收納膠袋、衣夾成儲物空間　4種另類用法盡現生活智慧

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-15 12:00

當一次要洗大量衣物，又怕衣服在洗衣機裏打結的時候，使用洗衣網將衣物分門別類，就能解決這個問題。不過洗衣網的功用還不只這些，日本媒體《暮らしニスタ》最近就分享洗衣網的其他用途，讓簡單的洗衣網也能成為生活小幫手。

洗衣袋除洗衣時會用，原來還有這樣用途：

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1.旅遊時收納衣物

外出旅遊時，如何攜帶衣物總是個難題。如果都塞同個包包，每次要找都得花上一番功夫，還容易把折好的衣物弄亂，分裝的話包包太多也不方便。但如果使用洗衣網事先分門別類，就可以裝在同樣一個包包內，找起來也不麻煩，不用再擔心找件衣服都得搞到天翻地覆。

2.保存蔬菜

有些蔬菜比起放冰箱，更適合在室溫狀態下保存。可是放在室溫下，如何保持濕度、防塵等等，則是另一大難題。此時如果把蔬菜裝進洗衣網內，就能配合勾子之類的道具，簡單懸掛在通風處，如此一來就能保持乾燥，並且保護蔬菜不受灰塵污染。

3.收納塑膠袋

由於現在在外消費，塑膠袋都要額外收錢，因此偶爾拿到塑膠袋後，有些人都會選擇重複利用。不過這麼一來，如何收納這些塑膠袋卻成了另一個問題。此時若是善用洗衣網來收納，就可以把裝滿塑膠袋的洗衣網，懸吊在出入口等顯眼的地方，不用再擔心要用的時候找不到。

4.收納洗衣夾

洗衣夾的使用時機，多半是衣物洗完後，把衣物從洗衣機取出，在懸掛於洗衣架時順便使用。因此如果把洗衣夾裝入洗衣網中，懸掛在洗衣機旁邊，就能方便取得洗衣夾，不必再跑來跑去。

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