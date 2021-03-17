家居收納貼士｜車仔LEGO球類不再亂放　媽媽必買5款玩具收納好物

撰文：余嘉文
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小朋友擁有大量玩具，平常除了可以將玩具收拾入盒子，亦可以購買玩具專用的收納盒，讓小朋友能夠將玩具收納得整整齊齊。以下的玩具收納好物全部可以在淘寶買到，爸爸媽媽不要錯過。
木制車仔收納架
男孩子最喜歡玩汽車玩具，這款木制車仔收納架就最啱用小朋友可以逐架車仔放入格仔內，不但可以將玩具車收納整齊，亦可以展示小朋友心愛的車仔！
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Lego玩具枱
每次小朋友玩Lego總會玩到一地都是，每次要收拾到令媽媽非常頭痛，媽媽們不妨購買這張Lego玩具枱，兩側有lego收納位，出面只是Lego版，小朋友可以直接在桌面併砌Lego，將桌面反轉亦可變成普通書枱，非常實用。
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Lego收納盒
這個收納盒最啱用作收納Lego，不但可以收納得整整齊齊，亦可以將Lego分門別類，小朋友發揮創意時就不用將所有Lego零件倒在地上！
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足球籃球收納架
小朋友喜歡玩球，爸爸媽媽可以購買這個籃球收納架放在家中，讓小朋友將球放入架中，整齊又美觀。
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玩具櫃
這個玩具收納盒可以收納所有小朋友的玩具，整整齊齊的放好，亦可以將玩具分類收納，非常實用。
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