消委會｜媽媽買家用吸濕劑注意　實測20款有3款吸濕效果近乎0

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-04-15 13:43

香港天氣潮濕，回南天時，環境濕度更高，即使家中已有抽濕機，不少家庭也習慣在衣櫃、鞋櫃或儲物箱內放置吸濕劑以防萬一。吸濕劑優點是體積小及擺放方便，毋須插電，消委會測試了市面上20款家用吸濕劑，發現不同種類的吸濕劑的吸濕量和吸濕速度極懸殊，部分樣本更出現滲漏情況，皮膚接觸後可能會產生敏感的反應。

按圖即睇家用吸濕劑比較測試結果總評分：

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化學性吸濕劑

市面上主要出售成分為氯化鈣及氧化鈣的化學性吸濕劑，氯化鈣吸附了空氣的水分後，會漸漸出現「潮解」現象，最後變成溶液。「潮解」後的溶液具刺激性，人體皮膚接觸後可能會產生敏感的反應，故用完後要小心處理。

氧化鈣即是生石灰，吸水後會變成粉末狀的氫氧化鈣，並會發熱。氫氧化鈣屬強鹼性及具腐蝕性，故此切忌打開氧化鈣吸濕劑的包裝及接觸內裡的粉末。

按圖即睇家用吸濕劑比較測試吸濕效能（80天）：：

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物理性吸濕劑

竹炭或活性炭及防潮珠是市面上常見的物理性吸濕劑，有部分防潮珠（硅膠）為方便辨別其吸濕有效狀態，部分會添加氯化鈷（CobaltChloride）作為濕度指示，當變至紅色時，代表水分已飽和，不過，氯化鈷屬歐盟REACH的高度關注物質（SVHC），用者使用時需加倍留意並避免接觸皮膚。硅膠雖可再生重用，惟重用次數有限及屬不能降解的物質，長遠使用，對環境都會構成負擔。

竹炭或活性炭可吸附水氣及氣味，惟吸濕能力不及其他吸濕劑，主要用作吸味，放在陽光下晾曬可循環再用。

按圖即睇家用吸濕劑比較測試包裝密封程度及防滲漏程度:

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竹炭/活性炭80日只吸濕0.33毫升

測試結果顯示，氯化鈣吸濕劑樣本的吸濕效能較硅膠及竹炭／活性炭為佳。惟氯化鈣吸濕劑吸濕後會產生溶液並儲存於容器內，一不小心，內裡的溶液或會漏出來沾污儲存的物品。而測試中，吸濕表現最差的為竹炭／活性炭樣本，三款樣本放置於恒溫恒濕環境下的80天只累積吸濕0.33至1.44毫升。

注意事項

是次測試發現不同產品存在的隱憂，1款來自掛裝袋吸濕產品受到櫃內的衣物擠壓便有機會令其出現破損致使內裡的物質或溶液漏出；3款小型吸濕包出現較高程度回滲，令物品再度受潮的機會增加；2款盒裝樣本倒轉後會漏出液體，若不慎打翻、倒轉又或被擠壓後，內裡的溶液或會滲漏出來，有可能會弄髒物件。

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