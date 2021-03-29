消委會測試燒味　紅腸叉燒鈉超標　營養師：小朋友最多食呢個份量

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-03-29 14:36

媽媽預備一家人的飯菜費盡心思，有時也會索性「斬燒味」加餸，其中叉燒和紅腸更是孩子最愛。消委會早前曾聯同食物安全中心（食安中心）測試市面上100款燒味及鹵味食物樣本，發現全部10款紅腸樣本全屬「高鈉」。營養師提醒，兒童長期超鈉飲食，會增加腎臟負荷，影響腎功能。

按圖即睇燒味營養測試結果：

消委會是次測試100款燒味和鹵味樣本，涵蓋10款常見款式，包括叉燒、乳豬、燒肉、燒鵝、燒鴨、豉油雞、鹵水鵝、鹵水鵝腸、鹵水鵝腎和紅腸，檢測樣本的鈉、總脂肪和脂肪含量；另外亦搜集和檢測了叉燒汁和鹵水汁的鈉含量。

紅腸平均鈉含量最高

消委會在100個樣本中，發現33款屬高鈉，紅腸樣本的鈉含量全部超標，每100克（約7至8塊）含1,000毫克鈉。而燒鵝的平均鈉含量最低，每100克（約4至5件）含240毫克鈉。

33款高鈉食物樣本包裝10款紅腸、6款叉燒、5款鹵水鵝腎、3款乳豬和2款鹵水鵝腸，當中1款燒肉的鈉含量最高，每100克含1,400毫克。進食一盒170克燒肉的飯盒，納含量就超出成人每日攝取量2倍。

按圖即睇消委會建議：

叉燒汁撈飯進一步增加鈉攝取量

很多家長會讓孩子用叉燒汁或鹵味汁撈飯吃，但「汁撈飯」同樣高鈉。檢測發現，每100克叉燒汁含1,600毫克鈉，100克鹵水汁更含2,200毫克。假如在吃叉燒時，淋上叉燒汁，叉燒的鈉含量會增加15%；進食鹵水鵝時淋上鹵水汁，鈉含量更大增40%！「撈汁」後，更讓多1款叉燒和2款鹵水鵝「超標」，可見叉燒汁和鹵水汁亦是高鈉的「元兇」之一。

燒鵝、乳豬三分一食用部分為脂肪

10款樣本之中，5款樣本包括燒鵝、乳豬、鹵水鵝、燒肉和燒鴨平均脂肪含量均超過食安中心提供「高脂」的參考水平。其中燒鵝和乳豬平均總脂肪含量最高，分別每100克含37克及36克。簡單而言，這2款食物可食用部分有超過三分之一都是脂肪。

乳豬和燒鵝樣本所檢驗出的飽和脂肪同樣是燒味、鹵味之中最高，分別每100克含12克及11克。飽和脂肪會增加血液內「壞膽固醇」的含量，增加罹患冠心病的風險。

按圖即睇營養師建議：

營養師：小朋友每次應只食1、2件

香港營養師學會認可營養師吳耀芬（Kathy）建議，兒童每次食用燒味時，只應進食約1至2件，宜以其他肉類，例如雞蛋、較瘦的豬肉、雞肉、牛肉等，以及豆腐為主要蛋白質來源。瘦叉燒、豉油雞、白切雞等的脂肪含量較燒鴨和燒肉低，只要不進食過量，鈉的攝取量便得到控制。

Kathy提醒，長期超鈉飲食可能會令兒童的腎臟日積月累的負荷過重，或會影響日後的腎功能，而且高鈉飲食會影響血壓和心臟的健康。而且可能會令兒童的口味變重，喜歡吃鹹的食物，亦都很難一時間改變。

購買燒味時，應選擇有信譽的商舖，有些不法商人可能會在製作燒味時加入可能對人體有害的染色料，如蘇丹紅、羅丹明B、酸性橙II等來提高燒味的色澤，這三種染色料都被國際癌症研究機構列為未分類（第三組）物質，可能會令實驗動物患癌，但至今仍未有科學證據證明與人類患癌有直接的關係。

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