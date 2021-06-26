相處太久婚姻變質成必然？ 真實自在方能白頭偕老

撰文： 女子學 最後更新日期： 2021-06-26 18:18

有種愛，是相處起來覺得自在。無需刻意偽裝，無需太過依賴，那種剛剛好的愛。像是冬日難得的陽光，像是夏日午後迎面而來的風，論不上甚麼冠冕堂皇的理由，一切只是讓人感到舒心。笑着也好、哭着也罷，就展現真實的那一面，在彼此面前，我們純粹是我們。

然而，步入婚姻後，柴米油鹽醬醋茶，硬生生地插了一腳，許多事情顯而易見地，已不如往日單純。或許愛的本質沒變過，一直好端端在那裏，只是我們對待任何人事物的心態，時常隨着時間與當下環境逐漸變質，不自覺用自己的喜惡標準去要求對方，用社會價值觀去評判彼此的付出是否足夠。

久了，我們便忘記在彼此身邊感到最自在的樣子。

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用心守護的內裏，好過外在華麗包裝

婚姻是摻了現實的戀情，倘若只擁有虛幻華麗的外包裝，並不能長久守護這段得來不易的關係。人說：「禮輕情意重。」親手煮一桌菜，勝過每天帶對方上高級餐廳；一張手寫的卡片，好過請花店外送一卡車玫瑰。

下班後到家，看見有顆蛋糕插着小蠟燭在客廳發光，一旁站着我們所愛的人，才發現今天自己生日。眼前沒有大魚大肉，沒有貴重禮物，卻由衷感到幸福地笑了。於是，我們想起兩人初識時的怦然，想起當時互許終生的瞬間。

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分享生活圈，也保有自己的空間

婚後，雙方家庭會互相交流，彼此生活圈也有了更密切的交集。我們主動分享家庭大小事，積極認識另一半的親朋好友，將許多時間與精神付諸於此，讓對方知道我們在乎。就算原先是兩個截然不同的生活圈，也騰出心力慢慢適應，以找到彼此都覺得舒服的生活步調。

而密密麻麻的行事曆上，總要留下幾個空白格，再忙也別忘了與自己喝杯咖啡，擁有自己的個人時間與空間，很重要。找個我們心底感覺還不錯的好日子，遠離工作、遠離家務，允許自己休個小假，想想未來或者甚麼也不想吧！

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感謝彼此的付出，並非理所當然

走了很久的路，回過頭來看，其實婚姻沒有捷徑，唯有兩人共同走過的踏實。面對兩個家族的結合，兩個人生的總和，需要彼此相互坦誠與用心經營，也感謝雙方用一生時間相伴。畢竟這些年從零到有，起起落落我們都一起走過。

無論是新婚還是老夫老妻，愛得太多或太少，都會傷及兩人長期建立的穩定感情，拿捏剛剛好的愛，而後去珍惜相處的每一天，在婚姻裏我們才會感到輕鬆自在。

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】