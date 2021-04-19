小學午餐有龍蝦食咁豐富？　一個玄機讓校長實現這個瘋狂提議！

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-04-19 09:00

一名網友在爆廢1公社分享台灣雲林南陽國小的超狂龍蝦大餐，有龍蝦沙拉、蘆筍、還可以自己配刈包，搭配龍蝦湯跟鮮奶，讓學生大快朵頤，網友們稱讚「真的好狂！」

小學生的校內午餐，竟然有龍蝦食？

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網友更分享這頓超狂營養午餐的食物處理過程，表示營養衛生看得見，師生看到龍蝦大餐發出讚嘆聲，大口吃着龍蝦肉絲毫不浪費，而所剩廚餘只有龍蝦殼，食材運用到淋漓盡致。

南陽國小校長蔡維哲指出，為了讓營養午餐的菜色更豐富，每學期皆發問卷調查，而去年有人提議「想吃龍蝦」，原本因為龍蝦價格昂貴，遲遲未實現學生夢想，但因最近龍蝦價格暴跌，所以校方斥資5萬元台幣買來150隻巴西大龍蝦讓學生們大飽口福。

校長蔡維哲說明，這餐一人花費約53.1元台幣，平均一班可吃到3隻大龍蝦，每個小朋友至少吃到3片龍蝦肉。看到這頓龍下大餐，讓許多家長直呼「想去南陽國小上課！」。廚師和營養師表示希望透過美食鼓勵學生，看著孩子們笑顏展開、用着感恩的心情品嘗美食，就是最棒的回應。

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