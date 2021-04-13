病童小鐵漢一家遊迪士尼不用排隊遭嘲諷　爸爸：葡萄佢有傷殘證？

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-04-13 18:01

殘疾人士健康的問題是影響一生一世的，他們在生活上會遇上的各種不便都是大眾無法體會的。近日，4歲的「小鐵漢」Kansas一家三口到迪士尼遊玩，由於Kansas自幼有心臟問題，雖表面上和一般小朋友無異，但其實他也屬殘疾人士。迪士尼樂園為方便這類人士遊玩，可於入場前申請「賓客援助服務卡 」，讓殘疾人士可與最多5名親友享有部分機動遊戲免排隊的安排，但想不到自己小朋友健康上的不幸所換來短暫的「方便」，卻引來旁人「葡萄」嘲諷，令小鐵漢爸爸Jayco不禁發帖反問「你葡萄小鐵漢有傷殘證？」。

澄清不是KOL身份 不用排隊全因園內措施

小鐵漢爸爸Jayco昨日（12日）一家三口前往迪士尼樂園遊玩，早於2016年，只要遊人於迪士尼樂園市鎮會堂提供殘疾人士證明，登記後便可領取「賓客援助服務卡 」，持卡人可與5名親友享用服務，最大用途為使用部分施設時可優先進場。而當日小鐵漢一家亦有領取該服務卡，但在一家玩完「咖啡杯」後，發生了不愉快的事件。

小鐵漢爸爸Jayco憶述：「當時我哋玩完咖啡杯出嚟，就聽到排緊隊啲人細細聲講：『嗰個咪小鐵漢，佢哋就咁同職員講兩句就唔使排隊.......』，個語氣係『串串地』！加上我哋行嘅特別通道可能同一般快證唔同，唔需要Scan任何嘢，更易招人話柄。」

Jayco當下並沒有和她們理論，直言這不是第一次發生類似事件，朋友的「媽媽Group」也試過有人話「小鐵漢好巴閉，連隊都唔洗排…....」，爸爸認為當中可能有人誤解他們一家是KOL身份，但他從以前到現在也沒有收過一分一毫，絕對不會消費囝囝病情賺錢！這些語帶諷刺的人只關心自己有沒有「蝕底」，或者「我係咪拎著數」。

爸爸：不值得「葡萄」

小鐵漢Kansas目前身高不足一米，其實本身可以玩的機動遊戲就不多！即使身高足夠，很多有離心力的機動遊戲，Jayco也坦言未必會放任Kansas遊玩，畢竟會擔心他身體情況，要逐步試探他的極限水平。

其實日常生活中，Kansas沒有甚麼地方會有特別優待，反而生活上處處都要留意，運動不能太劇烈身上也有手術的疤痕，就有如Jayco所言：「成件事根本唔值得你去葡萄。」

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