楊茜堯囡囡小珍珠1歲生日 眼大大似爸爸　網民大讚：好靚女！

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-04-16 16:59

楊茜堯（楊怡）和羅子溢（羅仲謙）去年誕下囡囡小珍珠，轉眼間小珍珠已經1歲，父母為她舉辦生日會。只見小珍珠眼大大、十分精靈，不少網友表示很靚女，亦有網民認為小珍珠長得很像爸爸！

楊茜堯（楊怡）和羅子溢（羅仲謙）的女兒小珍珠今日（4月16日）1歲生日，父母為她舉辦的生日會不但準備了非常可愛的大蛋糕，還精心佈置了場地。二人在社交媒體貼出數張愛女生日會的照片，只見小珍珠一雙大眼睛十分靈動、炯炯有神，非常可愛，不少網友大讚「好靚女！」，更有網友認為小珍珠長相很像爸爸！

轉眼間楊茜堯（楊怡）和羅子溢（羅仲謙）的女兒小珍珠已經1歲（ig：tavia_yeung）

楊茜堯貼出小珍珠的相片，表示：「一年前，妳呱呱落地，袖珍的身子彷如一粒『小珍珠』，因此，婆婆給妳取了這個名字。轉眼間，妳已經1歲了，爸爸媽媽希望妳身體健康，快樂地成長，擁有幸福美滿的人生，在這温馨的小派對裡，盛載著無限的祝福和恩典」，而爸爸羅子溢亦留言表示「一年前，爸爸媽媽的世界因妳而轉變，一年後，你已握着小拳頭哈哈大笑一飛沖天，爸爸媽媽祝妳永遠健康快樂，在往後的日子，願妳繼續展翅高飛，越飛越高（3個心心）寶貝，生日快樂」 。