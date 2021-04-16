媽媽界興起玩虛擬種植「芭芭農場」　App內種植收成免費換真水果

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-04-16 13:43

近年因為疫情的關係，不少人減少外出消費，淘寶自然是受益的平台之一，而近來淘寶新增了一個名為「芭芭農場」的手機遊戲，媽媽可以在遊戲中種植各種水果，並透過完成App內的各種任務加快收成速度，當收成時，便可換領真正的水果，如果有親友一起遊玩，自己每天堅持上線完成任務，大約每半個月便可收成一次，但近日有媽媽收到一批芒果後發現其中一個疑被老鼠咬爛，相當嚇人。

水果質素參差

目前有不少媽媽也分享了自己的收成，包括芒果、龍眼、木瓜、橙等等，不過就她們的分享得知，水果產地大多是國內，收成後要寄來香港也需要集運，大約$1.5左右人民幣一斤(約0.5公斤)。

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水果質素方面媽媽們表示十分兩極，有的完完整整沒有損傷，味道也不錯，但亦有疑似集運途中被老鼠先行「試食」的體驗。由於是免費的，很多家長表示本身對水果質素便不抱太大期望，志在參與，而網民則大多認為食物安全問題成疑，不建議食用。

玩法簡單 半個月可收成

遊戲玩法十分簡單，玩家只需選擇自己想要的水果然後開始種植，透過不斷施肥去令虛擬植物收成，如果想獲得更多「肥料」去加快收成速度，除了邀請最多五名友人協助外，完成各項App內任務，包括「網購下單」都是方法之一，如每天堅持上線完成一定數量任務，最快可半個月收成一次。當完成施肥任務後即可兌換成真實的水果，媽媽只需繳付運費即可送回香港，甚至也有媽媽直接把收成送出去，直接把地址設置成內地親友居住地。

水果由內地直送存食物安全風險

由內地直接將水果運到家中，也存在食物安全的風險。根據香港海關資料顯示，為確保所入口的食物符合香港法例的規定，食物入口商應先向來源地衛生當局申領衛生證明書，然後將證明書隨貨附上，以證明所入口的食物適宜供人食用。

食物環境衞生署食物安全中心（食安中心）在食物進口、批發和零售層面檢取食物樣本化驗，並按風險為本原則決定擬抽取的食物樣本的類別、數目，以及化驗項目。記者就此事向食安中心查詢，至截稿前未獲回覆。

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