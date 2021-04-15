連日被網民惡意攻擊　Coffee林芊妤：不要將快樂建築在別人痛苦上

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-04-15 15:49

早前Coffee林芊妤自爆自己早前剛發現懷孕就自然流產，仍然保持樂觀心態安慰同樣流產的媽媽無須太自責。不過，由於Coffee 獲悉懷孕前曾經接種復必泰疫苗，有網民認為她是因為疫苗才導致流產，批評她懷孕都去打疫苗，更有網民惡意攻擊Coffee 「濫交導致流產」。Coffee 今日（4月15日）再度發文澄清自己「屬於不夠12週的早期流產」，亦表示得悉網民的抨擊，「希望大家不再將快樂建築在別人的痛苦上」。

Coffee 早前曾經接種復必泰疫苗，其後宣布剛發現懷孕就自然流產。日前有新聞指出有兩宗懷疑孕婦接種新冠肺炎復必泰疫苗後流產個案，不少網民紛紛詢問Coffee是否事主， Coffee 今日（4月15日）再度發文澄清自己「屬於不夠12週的早期流產」，所以並不是事主。

另外亦表示自己是決定停止試孕才去打針「生兒子後我一直在備孕，但因為一直也沒有任何消息，我也開始認為自己是很難懷孕。在想放棄的情況下，收到可接種疫苗的消息，其實只因為想好好保護兒子，我的工作經常要出去接觸不同的人，例如廠商、拍攝人員或員工等等，所以我們才打算去接種，減低將病毒傳給兒子的機會。」

她續指：「也正因為如此，我們上個月開始再沒有去試孕，也特別避開排卵期，打算接種疫苗有抗體後，兩個月後再繼續試。怎料到反而在一星期前，發現自己竟然懷孕但也開始流產，我開始不停去尋找原因。的確疫苗令免疫力改變有可能流產，但我屬於很早期的自然流產，也有可能是胚胎不健康，也有可能是因為我的工作壓力，也有可能是長期休息不足，也有可能是因為我曾經的婦女病，種種的原因在腦海中不停浮現。」

Coffee亦表示當時感到很失落，甚至不停怪責自己。不過現在已經想通，明白「事情已經過去，而我只能選擇的只有面對，所以也不再去探究問題的根源，好好休養心情之後再接再厲。」

Coffee 發文澄清自己「屬於不夠12週的早期流產」，亦表示得悉網民的抨擊，「希望大家不再將快樂建築在別人的痛苦上」。（ig：Coffee89921）

不過Coffee亦表示，今次會打長文的原因是因為連登討論區的一個討論，有網民用非常難聽啲嘅說話攻擊Coffee，不但批評她懷孕都去打疫苗，更有網民惡意攻擊Coffee 「濫交導致流產」、「瑜珈個啲扭來扭去嘅動作搞到流產」。

Coffee回應指「也許殘酷的世界中我們只專注到別人的攻擊，但令我感受最大的是雪中送炭的人， 實在太感謝你們路見不平拔刀相助。同時也謝謝那些看我跌倒會笑的人，是你們令我變得更堅強。但我也希望你們的另一半不會有我這經歷，因為這種身心的痛真的是普通人不會明白，我也希望你們的人生能快樂些，不再將快樂建築在別人的痛苦上，願這世界更美好#醜陋令我們更珍惜身邊人」。

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