禁菲律賓來港航班14天影響外傭來港　本地外傭人工5千起仍搶手

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-04-20 07:06

鑑於本地近日出現多宗由菲律賓、印度和巴基斯坦等地輸入的新冠肺炎確診個案，甚至出現沒有外遊但感染變種病毒，政府宣布由4月20日（星期二）零時起，禁止菲律賓等3地的民航機抵港，為期14日至5月3日（星期一），同時限制曾經逗留這3個國家的人士登機來港。香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤表示，禁飛期會影響3個月前已申請來港的菲傭，「本地完約、斷約外傭叫價已經好高，如果入境處把關好，就未必再拉高叫價」。

本港首次在社區發現N501Y變種病毒株的確診個案，追溯過去14天從不同地區抵港並帶有N501Y變種病毒株的輸入個案，發現菲律賓、印度和巴基斯坦在7天中有5名或以上的抵港乘客帶有變種病毒株，故決定禁止以上地區的客機抵港。

勞工及福利局局長羅致光在網誌提到，菲律賓的疫情嚴重，近日平均有約萬名新確診者。菲國一旦被禁飛，可能限制了外傭來港，除了新聘的外傭或會延遲抵港，已回鄉的外傭亦會滯留當地。

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外傭僱主關注組召集人：遏止高叫價需入境處把關

事實上，受到新冠肺炎疫情影響，以及港府制定的一系列隔離設施，香港僱主不但比以往更難聘請外傭，而且要支付更多的費用。而外傭亦知道自己「吃香」，有人來港工作後立即「搏炒」，斷約抬價尋找新僱主。

香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤分享，本地完約或斷約外傭的薪金要求早起超過5,000元，比標準薪金4,630元要高，但依然十分搶手。有外傭甚至會「揀工」，了解僱主的家庭需要，希望工人輕鬆，例如家中只有健康的成年人，而不願意照顧小朋友。

而是次的「禁飛」受影響的是3個月之前新聘請的菲傭，但對準僱主必定有心理影響，或會選擇其他國籍的外傭。「現時僱主對留住外傭都用盡方法，例好續約時略家薪酬、約滿酬金等等。」她又指，現時入境處對本地完約、斷約的外傭有防止「跳工」的政策，斷約外傭不得申請以訪客身分延長在港的逗留期張，須在終止僱傭合約後2周內離港。「如果入境處把關得好，斷約工人要回國，佢哋未必加價加得多。」她又建議，假如僱主急需人幫忙，亦可以考慮本地的姨姨或鐘點工人。

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