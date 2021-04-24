身心全放在家庭哪有時間見朋友　當媽媽後要維持社交就得這樣做…

撰文： Niusnews妞新聞 最後更新日期： 2021-04-24 12:00

有一種讓媽媽羨慕的生活，就是「依然擁有正常的社交生活」！有很多媽媽聚會，一起吃飯、聊媽媽經、抱怨豬隊友，讓彼此小孩從小一起長大。一群媽媽坐在一起、小孩在一旁玩耍的畫面，根本超夢幻；但現實生活是：「我根本懶得出門！」

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最近在媽媽妞真心話社團中，就有位媽媽說出了大家的真心話：「最近看一些媽媽都會約一約一起出門，覺得羨慕，原本想說讓小孩也有小夥伴可以一起成長、一起玩，但後來想想：『噢還要社交，好累，可能這次出去，下次就發懶了！』」貼文一出瞬間引起數百位媽媽的共鳴，紛紛留言回覆：「真的懶+1！」

雖然妞編輯過去寫過不少「如何交媽媽朋友」的文章，也鼓勵媽媽們多找些同溫層，但現實狀況是：「妞編輯也超懶啊～～」（害羞捂臉）（沒朋友+1）

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大家可能還不是很了解，為甚麼媽媽們會突然覺得交朋友很難？原因是因為我們要重新拓展我們的生活圈啊！原本的朋友可能還沒當媽媽，對已婚婦女的某些生活無法迅速引起共鳴；又或是當媽媽了但兩人彼此都很忙，根本抽不出時間小聚。因此大部分的媽媽們都還是需要重新認識朋友、拓展媽媽交友圈。

但其實認真想想，我們這群發懶的媽媽們也不用覺得慚愧，因為光是陪小孩玩、應付孩子的生活所需、處理家務／上班，假日回到家就已經累癱了，哪還有精力帶小孩出門跟朋友玩樂？而且原本腦海中「媽媽悠哉聊天、小孩在一旁玩耍」的美妙畫面，很有可能變成「媽媽忙着抓着自己小孩、有一搭沒一搭的聊生活」的忙亂場景。想想就覺得可怕！

而且，以現在的網絡發達程度，媽媽們想交同溫層朋友，也不一定要出門社交啊！透過社團、Line群，就可以隔空和一堆志同道合的媽媽們聊天了，壓力更小，不必面對面即時丟話題、回覆，也不用擔心自己形象崩壞、說出來的話句點對方，回覆訊息也可以等自己有空的時候再回…網絡聊天交友，更自在、更沒有壓力！

雖然很多媽媽、很多網絡文章都宣導「媽媽要多出去交朋友」，但妞編輯卻覺得朋友不僅限於「非要面對面、一起吃飯、出門玩」的朋友，有時候網絡上的媽媽群也能給媽媽們很大的幫助！尤其是對「有點害羞、有點懶、不善與人相處」的媽媽們而言，真的不用再為自己施加壓力了，覺得自己沒有媽媽朋友好像很失敗，我們已經被「好媽媽」的標準壓得喘不過氣了，不要連「人際關係」也對自己要求那麼高！

更何況等小孩開始上學後，媽媽的社交機會也一定會跟着變多（班級間的群組），媽媽們真的不用急於一時找到好朋友啦！

網友分享： 「想到還要社交甚麼的就好累喔～」 「認識新媽媽生活圈，想想覺得有點懶......」 「發懶的我，加入群組後一次聚會都沒去。」 「媽媽朋友都在外縣市、不然就是在上班，只好繼續一個人。」 「網絡跟大家說笑、聊天也有聚會的效果。」 「本來就不太會交朋友，當媽媽、生活圈變小後就更不會交朋友了。」 「有時候光是貼文都懶得回覆了，更何況是出門（笑）。」 「我也很想參加那些帶寶寶的社交聚會⋯⋯但動力指數0！（空談）」 「平日上班，假日還要想行程就累爆了！」 「通常這種聚會人越多越累。」 「帶小孩去公園的時候，就能跟其他媽媽聊個一兩句。但我的社交動力也僅限於此，再多就不行了！」

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