賺多份糧不代表一定幸福？　3點決定是否做全職媽媽前要先考慮

當育嬰假接近尾聲，大多數的媽媽們都會糾結於這道難題：該回職場，還是在家照顧孩子呢？

大多數的媽媽們都會糾結於這道難題，建議可從以下3點着手（點擊了解）：

+ 9 + 9 + 9

礙於經濟壓力或是追求個人職涯的因素，不少媽媽決定重回職場工作，但無法時刻陪伴年紀尚小的孩子，難免令她們感到內疚。至於選擇在家親自養育孩子的媽媽們，雖然能與孩子建立親密關係，但以現實面來說，家裏的收入會直接減少，甚至還會被認為是「沒有工作」，因此被嫌棄。

如果你也面臨同樣的難題，不妨參考哈佛大學經濟學博士 Emily Oster 的專業建議，學習像經濟學家一樣的思考模式，考慮機會成本以及偏好因素，我們先從以下3點着手：

1. 對孩子最好的方式？

在育兒與職場的兩難當中，父母或許可以先思考哪一種狀況最有助於孩子健康長大為優先。常聽到有人說「父母是孩子最好的老師」，因為在孩子的成長過程當中，最先接觸到的便是父母的教育，也就是說家長教育孩子的方式，會漸漸塑造為他們的人格特質。另外，Emily Oster強調：「批評和自己的做法不同的人，對誰都沒有好處，而且只會產生反效果。」她提醒在做育兒方面的決定時，由於每個人的處境與偏好都不同，不要因為與他人的方式不同而感到驚慌，當然也不要加以評斷與自己不同的教養方式。

相關文章：入得媽媽group難免有是非 除育兒、教育心態外連這事都易惹糾紛…

+ 8 + 8 + 8

2. 你的決定會對家庭的財務狀況，造成甚麼影響？

「重返職場的一個考量是家庭預算。」由於長期托嬰的費用不算便宜，Emily Oster 認為家長兩人的收入需要高出托嬰費用很多，才可以打平收支。她建議將短期和長期的財務規劃納入是否重返職場的考量，不過即使上班後使家庭收入增加，也未必能充分反映出「幸福感」。不如換個角度想，思考這些錢能為家庭創造多少價值？而這些錢買甚麼東西能讓你和孩子感到快樂呢？

3. 你的真實想法？

女性有權工作，就如男性一樣。所以在討論重返職場還是在家育兒的問題時，必須是夫妻倆一起做的決定。無論是另一半要你回去上班，還是因為公公婆婆希望你留在家帶小孩，你都該好好地為自己着想，「你應該可以理直氣壯的說，你因為想要工作或是想要留在家裏，而決定這麼做。」畢竟在照顧孩子的同時，照顧好自己也一樣重要。

Emily Oster 最後也提醒讀者，要相信你已為家人做了正確決定，給予自己肯定和尊重，試着不要過度放大自己的罪惡感喔！

相關文章：媽媽壓力｜兼顧家庭大小事項瀕臨崩潰？ 7個方法助你5分鐘內紓壓

+ 15 + 15 + 15

相關文章：湊B幾晚沒睡好還被人評頭品足？ 5句冒犯說話當媽媽的聽到最難堪

+ 12 + 12 + 12

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】