過份遷就犧牲不代表是錫老婆　4大成熟相處態度一定要老公學！

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-03-29 13:02

我們常聽人家說「因不了解在一起，又因了解而分開」，婚姻和戀愛交往並不相同，進入家庭需要承擔更大的責任，當然可能也包含了犧牲與包容，把對方看得比自己重要的關係。很多男人可能不了解，女人要的其實不是你的寵愛，本文將舉出身為丈夫需要學習的 4 點養妻守則，學會經營夫妻關係讓生活更幸福喔！ 文：黎佳燊 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰

4個對妻子的守則（點擊下圖了解更多）

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1. 了解對方的個性和習慣

每個女生都有她獨特的個性、習慣、興趣、價值觀、家庭觀念等等，想要當她最親近的人，你就得比其他人更能懂她。當理解對方之後，就會懂得如何應對進退，或是增加更多互動機會。舉例來說，如果你是個夜貓子，但你的妻子習慣早睡早起，想要有更多互動或拉近距離的話，或許可以稍微調整一下你的作息。

2. 相互妥協、找共同興趣

夫妻有不同的興趣並沒有不好，事實上，這樣的多元性更能讓生活增添新的樂趣，而想要增加樂趣，中間的秘訣就在相互妥協，有時丈夫配合妻子做她喜歡的事，有時妻子跟隨丈夫去他想去的地方，說不定彼此也會找到共同的興趣。

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3. 懂得放手並支持妻子

在日常生活中，夫妻需要為達成共識一起努力，不該總是由某一方退讓或堅持，最好是互相保持彈性空間，不管是討論家具的擺設，或決定孩子要讀的學校，夫妻都必須有一方站穩立場，一方選擇放手尊重。但是妥協並不是放任不管，而是放下自己的成見，願意站對方的立場支持她。

4. 常常對妻子表達感謝

人際關係中，說話非常重要，夫妻關係當然也不例外，請不要用情緒化的字眼發洩在對方身上，這只會增加你們之間的裂痕。試着常常對妻子說感謝的話，讓她感覺被愛、被在乎，一個懂得尊重和欣賞妻子的男人，他的婚姻生活才會幸福美滿。

物質並不見得是滿足妻子的最佳選擇，有的時候反而丈夫的注意力和誠心讚美更能讓妻子有被愛的感覺。面對妻子的嘮叨，切記不要馬上用情緒回應，而是保持冷靜，釐清原因，同時也可試着讓她知道你的感受，相信對方最終會理解的。

不過，即使再溫柔或是同理對方，還是會遇到對方不願退讓，或甚至有非要把你給激怒才甘願的狀況，愈是這樣的時刻，就愈要保持情緒穩定。妻子在跟你理論或表達她的看法時，請用心聽和慎重思考後，再說出想法，才能理性的雙向溝通。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：女人心海底針？養妻守則就這 4 招】