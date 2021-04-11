夫妻關係｜是和平相處還是懶得再吵？　婚姻現6大危機挽救要趁早

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-04-11 12:00

不少人都錯誤的認為只要簽了結婚證書之後，兩人就會一路朝着「白頭偕老」的目標前進，接着有了孩子之後，也會扛起責任一直奮鬥下去，彷彿是一種很強的雙重保障，殊不知這種想法，反而是毀了婚姻的捷徑！也許你無法認同，但請聽我娓娓道來，筆者我也曾這麼想，但看過許多人的婚姻之後才發現，這些保障反而會讓人疏於經營最核心的「愛情」，夫妻一邊負起責任，也一邊漸行漸遠，回頭才發現你們只剩下責任跟習慣了。此時，只要有人突然停下來問，這是我要的嗎？搖搖欲墜的婚姻的危機，就瞬間浮上檯面。

你與伴侶相處時有這些問題嗎？（點擊下圖了解更多）

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婚姻破碎的徵兆有哪些？

隨着一天一天的過去，夫妻的關係逐漸由不滿、埋怨、爭執、暴力、到離家出走，甚至撕破臉在法庭相見。其實每一段婚姻能不能走到白頭到老的階段，可以從平常幾個情人或夫妻相處的徵兆來觀察，趁早處理才能及時挽救婚姻，甚至回到熱戀！

你們還是靈魂伴侶嗎？

交心是夫妻維持感情很基本也是最重要的部分，兩人平時就要持續交心或關心對方，不是只管他累不累有沒有刷牙，也要關心他的感受，對婚姻有什麼想法，另外如果老公能持續對老婆甜言蜜語，夫妻的關係也很容易變得柔軟。

妳們是真的和平還是懶得吵架？

如果夫妻都不再爭吵，這並不值得開心，那些經常吵吵鬧鬧的夫妻，關係往往都能比相敬如冰的夫妻還要好，羈絆也比較深，雖然吵得太兇也可能危害到婚姻，但至少會爭吵代表你們還有心願意交流，但如果連講都懶得講了，那才是婚姻最大的危機。

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休假期間還會想膩在一起嗎？

放下工作一起度假能製造新鮮感、累積更多回憶、加深彼此的羈絆，應該是夫妻間最期待的事情之一，但如果你們連一起放個長假，不管在國內外，至少再外地住個兩三天都不肯，很可能是因為無心跟對方互動或交流感情了。

肢體或言語暴力的頻率變高了？

不論是言語還是肢體，當夫妻感情糟糕到經常以激烈言語人身攻擊，或頻頻出現肢體暴力的行為，甚至在公眾場所也會不不忌諱的跟對方大吵，那這樣的關係恐怕就不像前面說的那樣只是溝通的一部份了，而是徹底的想擊垮對方。

彼此有意或無意的抗拒相處

當夫妻開始沒有跟對方相處的意願，就會增加越來越多事情來填補時間，比如刻意加班、或下班後會跟同事聚餐或找朋友混在一起，平時也都各次安排節目，卻沒打算找對方共同參與，甚至連在家也開着電視或盯着手機，也不願和對方多聊兩句。

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你們多久沒有同房同居了？

所謂的白頭偕老，不一定要到相依為命，但至少會想多陪伴彼此，很多人也許在孩子出生後會因為理性的原因而分房睡，但久了卻都沒有同房的表示、或行房的暗示、甚至處理房事像交差，那很可能對方已經沒感覺，或是心裏有甚麼不平衡了。

是去做婚姻諮商比較丟臉？還是明明相愛卻走到離婚這一步比較難堪？

婚姻危機不是疾病，因此許多人以為不用診斷，但這卻是台灣大多婚姻撐不到五年的主因，比如許多家庭為了讓老公能好好上班會分房睡，但長時間下來，老婆睡眠不足又過勞，可能加上心裏的不平衡導致抗拒行房，此時很少有老公願意跳下來顧小孩，而是覺得自己不被渴望，甚至為了證明自己魅力，還在外拈花惹草，最後得不到睡眠的老婆、跟不被渴望的老公，會親手毀了這段婚姻。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：真愛不麻煩，原文：婚姻已支離破碎？感情搖搖欲墜的6大徵兆】