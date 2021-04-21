丈夫連續8年用龍蝦惡搞妻子　網民：好幼稚又好可愛哦！

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-04-21 12:14

有些夫妻偶爾會互整對方當作生活的小情趣，但持續這麼久又這麼狂的你可能沒聽過，日前有網友在PTT發文，表示外國有個夫妻惡整竟持續了「8年」之久，一名丈夫每年都會拿「龍蝦」惡整妻子，並拍成影片紀錄，而最近他又上傳了2021的更新版，令網友直呼「好幼稚又好可愛喔！」

點擊下圖看看這位老公如何用龍蝦惡搞對方（同場加映另外兩宗夫妻惡搞故事）！

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事主將這部影片分享到PTT後，他表示這位丈夫「每年3月」都會拿龍蝦追妻子，讓妻子嚇得四處逃竄，並且錄影上傳更新版本，推測今年的更新時間差不多了，果不其然2021版本已被補齊，事主看到持續8年的惡整影片驚嘆道「兒子長好大，明年可能也要拿龍蝦追媽媽了」，對於影片畫質與流暢度的提升也讓他直呼「科技進步真快」。

帖文一出許多網友紛紛留言道「好好笑喔！！！！如果有人拿蛇之類的每年嚇我一次，我應該發瘋」、「好幼稚又好可愛哦」、「好可愛XD，妻子好美」、「明年差不多可以讓兒子一起加入了」、「妻子脾氣真好，要是家人敢拿蟑螂追着我跑我一定打爆他QQ」。

網上其實先前就常出現「夫妻惡整」的帖文、影片，每每都能引起網友議論，尤其「愚人節」的到來總是讓不少人「惡搞欲大漲」，vfbt以下就帶你看看一個日本的案例，兩夫妻用簡單的方法展開「復仇」！

#水果整人計：

數年前日本有位丈夫在愚人節「精心準備」一盤蘋果，還貼心地遞給妻子說「給你休息吃」，妻子不疑有他地咬下才發現竟然是「生的馬鈴薯！！！」天呀也切得太像了，看來還是有花心力切的哈哈～

不僅如此，這個愚人計劃還是個「丈夫復仇記」喔！為何說是復仇呢？原來去年妻子曾用這個方法惡整丈夫，妻子當時將「白蘿蔔」切成水果盤，假裝是「水梨」讓丈夫咬下，看照片真的很像呢！看來丈夫是懷恨在心呀～

#驚悚人偶整人計：

不只外國，來看看台灣的案例吧！去年有個讓人「嚇破膽」的驚悚現場在網路引起熱議，有位人妻回家後瞥見廚房有「人影」，讓她當場嚇壞尖叫，但大叫一聲後發現那個人一動也不動，冷靜下來開燈後才發現是丈夫的傑作；原來這位丈夫把衣物架成人型，還將其戴上「鬼面具」，讓妻子嚇得魂飛魄散，妻子把照片分享到網路引熱議，有網友表示「我絕對嚇瘋，會有陰影欸！」

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