洗衣技巧｜怎清理黃漬、咖喱印？即睇Uniqlo推介3大保養白衣秘訣

撰文： Bella儂儂 最後更新日期： 2021-05-06 12:00

白素 Tee 是夏天穿搭的最佳幫手！搭配牛仔褲很休閒，紮進西裝褲裡，又可變成半正式的上班穿著，如此百搭的特性，讓很多人的衣櫃都有一堆的白 Tee！不過，因為是白色，也是最容易顯露髒點或是泛黃，針對白 Tee 清洗保養的惱人問題， Uniqlo 在品牌刊物《LifeWear Magazine》中詢問洗衣專家，謹記 3 招 ，讓你的白 Tee 永保青春，告別泛黃、污漬及鬆領口。

白衫保養得宜，着多幾年都冇問題：（按圖了解）

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吃咖喱飯要小心

衣服如果沾到紅酒、醬油或者咖啡噴濺，很多人都知道可以透過少量的漂白水稀釋浸泡，又或是用粉狀的漂白產品搭配溫熱水靜置 30 分鐘，就可趕走這些污痕，但有一種東西特別固執、特別難處理，那就是咖喱！就算我們耗盡心力洗滌後，衣服很可能還是有留下一道螢光黃的印子！咖喱含有薑黃成分，它很怕紫外線照射，經過洗滌浸泡後的白色衣物，如果還印子的話，專家建議只要透過陽光照耀，它就能被紫外線破壞，讓你的衣服重新找回白色！

跟黃漬說再見

白色衣物穿久了，難免會讓布料開始出現些許黃漬，大多數人會想到的就是使用漂白水，但不同品牌的漂白水功效不同，而且將衣服泡在漂白水中過長時間，會讓衣服材質脆弱化，如果試過各種漂白水後泛黃問題依舊還在，專家建議可在洗衣機洗滌的過程中，以7公斤為單位加入15g的檸檬酸，這麼做不僅能將衣物上的漂白水擴散得更徹底外，還能保持衣物的潔白。

冰塊是「鬆領口」救星

經過長時間的穿著，很多 T-Shirt 領口會出現鬆弛現象，針對這個問題，首先，在曬衣服或是取衣服時一定要避免直接從領口硬是把衣架拿下，另外，為了徹底解決這個問題 ，Uniqlo 以日本長崎縣一家洗衣店所研發妙招找到答案！這個洗衣店以很多拉麵店會用煮熱的冷麵浸泡在冰水以增加麵條硬度為靈感，專家建議你我可以先在一個容器內加入冰塊，並將衣服領口以風琴般折疊，浸泡冰塊水中大約 5-10 秒後，將水擰乾然後馬上熨燙，雖然無法回到最早的原樣，但是至少可以維持領口一定的挺度。

（Uniqlo）

Uniqlo《LifeWearMagazine》這本刊物中，除了介紹品牌新品外，亦介有許多設計師採訪，以及私房店家的推薦，加上多種的穿搭範本，絕對可以提供給你再購如衣物時，有最完美的參考值！

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