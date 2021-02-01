新衫着幾次已起毛粒或磨損？　關鍵未必在衣物質而是在洗衣機…

撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-02-01 12:00

大家在選購洗衣機的時候一般都會看甚麼？外觀好不好看、容積夠不夠用、電機是不是變頻、DD變頻直驅還是BLDC無刷變頻，再講究一點的可能還有看看洗衣機產地，是不是國外原裝進口，是不是帶有智慧功能等。但是，你按照這樣選購回家的洗衣機真的好用嗎？其實有一個細節被你忽略掉了，而這一點將會嚴重影響你的洗衣效果。

原來洗衣機内筒在2個情況下會導致衣服磨損（點擊了解）：

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買洗衣機的時候 大家都會關注甚麼？

在說這個問題之前，我們先來回想一下我們在日常洗衣服偶爾會遇到的情況。我們洗衣服的時候，經常會發現衣物會出現比較嚴重的磨損，尤其是純棉的襯衫的領子和袖口，洗個十幾次之後就發現已經出現飛毛、褪色的現象，很多人還在感歎現在衣服的品質是越來越不好了。但事實上，這個鍋可能是你的洗衣機造成的。

筆者被洗壞的襯衫

這兩年，越來越多的消費者開始更加傾向於滾筒洗衣機，但說到為甚麼會選購滾筒洗衣機時，大部分人大概除了外觀比較好看之外，並不知道為甚麼要選購滾筒洗衣機，只是看到大家都在買滾筒就跟着買了。事實上，滾筒洗衣機的優勢元不止於外觀方便，因為洗滌方式的不同，僅需要將衣物浸濕的滾筒洗衣機，相比較於需要用水將所有衣物全部沒過的波輪洗衣機更加省水；同時，滾筒洗衣機摔打式洗滌方式，相比較於波輪洗衣機揉搓式洗滌方式，對衣物的磨損更小。

雖然從洗滌方式上來說，滾筒洗衣機的洗淨效果並不如波輪洗衣機，但針對於生活在城市中，日常生活中並沒有太多汙髒程度極高衣物的我們來說，外觀好看、省水、對衣物磨損更小的滾筒洗衣機贏得了大部分青睞。

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對衣物磨損小又省水的滾筒洗衣機備受青睞

既然說到了對衣物的磨損，我們現在就需要回到之前我們說的那個問題了，為甚麼即使用了滾筒洗衣機，我們的衣物還是會出現比較嚴重的磨損？可能很多聰明的人已經想到了，問題就出在洗衣機的內筒上了。

洗衣機的內筒決定了對衣物的磨損程度

大家可以打開自己的洗衣機，看看自己家洗衣機的內筒是甚麼樣子的。如果你家裏的洗衣機買的時間比較早，或者買的是性價比級別的，你會看到洗衣機的內筒表面非常平，沒有特殊的突起，感覺所有的排水孔像是直接在不銹鋼的內桶表面上直接衝壓出來的，並且孔洞的直徑也比較大，大部分都在5毫米左右。

早起洗衣機的內筒大概是這樣的

如果你家的洗衣機是近兩年買的日韓品牌或一部分國內品牌，並且產品屬於中高端產品，你可能會看到內筒的表面並不熟純平的，而是佈滿一些有規則的突起，甚至完全由規則的幾何形體構成，而且排水孔的直徑都非常小，大部分直徑都在2-3毫米左右。

新式一些的洗衣機內筒可能是這樣的

那麼，為甚麼洗衣機的內筒要有不同的設計？難道只是為了好看嗎？顯然不是。這裏，我們就要回到我們開篇時候說的，為甚麼有的洗衣機在洗衣服時，磨損非常大，而有些洗衣機對衣物的磨損就相對小的多？

要瞭解這個問題，首先我們就需要瞭解，為甚麼滾筒洗衣機在甚麼情況下會對衣物造成磨損。滾筒洗衣機對衣物的磨損主要出現在低速洗滌過程和甩幹過程中。

洗滌和甩幹過程中 內筒表面可能會對衣物造成嚴重磨損

剛才我們說了滾筒洗衣機使用的是摔打式洗滌方式，但滾筒洗衣機並不是全程都在使用這種方式，洗衣機在低速洗滌的時候，內筒轉動的並不快，在重力作用下，衣物會與桶壁進行大量摩擦。而純平的內筒表面因為排水孔洞的原因，與衣物的接觸面積較大，會產生較大的摩擦，從而加大對衣物的磨損。

在甩幹過程中，滾筒洗衣機的內筒高速旋轉，在離心力的作用下，衣物會緊緊貼住內筒的內壁，而在高速旋轉的時候，較大的離心力會將衣物的一部分從直徑較大的排水孔洞中甩出，在這一過程中，內筒會對衣物造成非常嚴重的磨損。

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近些年洗衣機的內筒開始出現大量改進

所以，近些年不少品牌都在滾筒洗衣機的內筒的表面上做了不少改變，將純平的內筒改為帶有規則突起的表面，利用突起結構產生水膜現象，減少內筒桶壁對衣物造成的直接磨損；減小內筒桶壁上的排水孔孔徑，避免衣物在高速甩幹時被從排水孔中甩出，大大減少衣物的磨損情況。

所以，從5-6年前開始，在以三星、LG等為代表的日韓系品牌的高端產品中，就能夠看到帶有幾何狀突起的內桶設計，而國內品牌在這一步上起步時間較晚，在幾年前只有在部分高端產品中才能看到這一設計。不過在近兩年收到消費升級理念帶來的高品質生活體驗影響，越來越多的消費者開始關注起洗衣機的實際體驗問題。於是，從去年開始，我們已經能夠在3000-5000元主流產品，甚至性價比級別的產品中看到這一設計。

筆者家3500元的洗衣機也使用了這一設計

這一現象不僅說明中國家電行業在近些年開始回歸產品本質，以提升使用者使用品質為目標進行產品設計，更說明家電行的升級開始向走向中低端產品，畢竟只有抓住了基數較大的中低端市場，才能夠在這個以產品品質為主要競爭的世代更好的走下去。

所以，我們在選購洗衣機的時候，除了要關注產品的容積和電機類型以外，最應該關注的就是內筒的樣式，這一設計不僅能夠保證你在日常使用中獲得更好的使用體驗，同時也能快速、方便的幫你篩選洗衣機。

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