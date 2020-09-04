疫情要勤洗衣物但雨季天氣潮濕　 教你５招快速乾衣及防菌法

踏入雨季，加上疫情需要，外出過後的衣服都要馬上清洗，但這時濕衣服晾極也晾不乾，確實令人感到煩惱，除了阻礙地方，還有機會滋生細菌或產生異味，想衣物快點乾透和保持清潔，不防試試以下5個方法。

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1. 增加衣物與空氣的接觸面

正確晾曬衣服的方法是增加衣物與空氣的接觸面積，讓空氣有空間流通，從而帶走濕衣上的水氣。晾衣服，除了衣服和衣服間留有一定空間，在排列上亦可調整，把一些較長的衣服如連身裙、長恤衫等掛在兩旁，將短褲、內衣等排在中間，形成拱形，空氣便可從中間流過，產生上升的氣流，加速晾乾的過程。

2. 把衣服翻轉晾 除去多餘水份

除了增加衣物間的空間，也可試試把衣物全部翻轉面，這樣接縫處重疊的地方會更易曬乾。而晾衣服前亦要把水分甩乾，手洗的話可用另一條乾毛巾印走多餘水份。

3. 在晾衣間放置報紙

不論你在廚房還是浴室晾衣服，可在地上舖上乾報紙，乾報紙可以吸走空氣中的濕氣，讓衣服加速變乾。

４.用完洗衣機後立即開上蓋子

洗衣服後馬上關閉頂蓋，會阻礙機內殘留水分的蒸發，加速細菌的滋生。晾衣服後，應該打開頂蓋待機一會，讓內機桶風乾後才關上。

５. 洗衣服後盡快晾曬

有些上班族習慣出門前開洗衣機，下班回家後才晾衣服，讓濕衣物留在機內8、9個小時，其實濕衣物長時間悶在密閉空間很容易滋生細菌，更會產生異味，因此衣物洗好後應在30分鐘內晾曬，如超過1小時，建議重洗一次。

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