母親節│推介6大酒店自助餐　一家三口正日食晚餐最平唔駛$1100

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-04-22 12:30

還有不夠兩個星期就到母親節，大家安排好母親節慶祝的節目未？不少酒店推出母親節限定自助餐，最啱一家人母親節食餐好！不少酒店在母親節期間會額外送氣酒、蛋糕、佛跳牆、鮮花等等，有酒店更推出首50位65折優惠！

香港麗思卡爾頓酒店靚景歎美食

香港麗思卡爾頓酒店 (The Ritz-Carlton Hong Kong)推出母親節自助餐，位於103層高空飽覽維港景色進食，別有一番風味！自助餐提供海鮮、甜品和國際美食等。母親節期間每位女士更可獲精美鮮花一支，媽媽們一定喜歡！

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香港朗廷酒店網上預訂85折

香港朗廷酒店 (The Langham Hong Kong) 的The Food Gallery推出母親節限定自助餐，於5月8至9日雲集8款最受歡迎的海鮮，包括波士頓龍蝦、 加拿大蟹腳、新西蘭生蠔、大蝦、青口等，更有日式刺身、香煎鴨肝、炭燒肉眼扒及紐西蘭羊扒、紅燒牛臉頰、中式脆皮乳豬、 中式燉湯等。母親節甜點則有朱古力心太軟 、荔枝小紅莓海綿蛋糕、蝶豆花茶果凍、以及紫色的朱古力噴泉等。所有晚餐客人均可享蛋白燉燕窩，以及鮑魚燉雞湯，而母親皆可額外享免費葡萄氣酒一杯。另外，只要在網上預訂母親節Buffet，即可享85折自助餐優惠。

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8度海逸酒店特式生滾海鮮粥底火鍋

8度海逸酒店供應過百款菜式，包括兩款空運到港的法國、美國或愛爾蘭即開生蠔、鱈場蟹腳、紐西蘭青口等，主打菜式包括生滾海鮮粥底火鍋、籠仔蒸海鮮（帶子、鱈場蟹腳、海蝦及大蜆）、即煎鵝肝伴黑松露汁、火焰壽司、和牛刺身及燕窩蛋白梳乎厘。而母親節當日惠顧自助餐，每位都可以獲得以花膠、螺片、花菇、豬肉、雪耳等足料原盅燉上的「迷你佛跳牆」一份。於5月3日或之前預購，可享早鳥優惠9折。

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帝京酒店品嘗鮑魚美饌

帝京酒店花月庭推出甜蜜母親節自助餐，自助餐供應時令生蠔、松葉蟹腳、爐端燒、香煎鴨肝配蘋果醬等，還有多款花膠及鮑魚美饌，而惠顧花月庭甜蜜母親節自助餐，每位媽媽可獲贈川貝百合燉花膠龍蝦蛋白豆乳及草莓玫瑰杯子蛋糕乙客。母親節自助餐設有兩個時段，頭80位預訂即可享自助餐優惠淨價低至$555位，非常抵買！

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九龍酒店推和牛燕窩盛薈

九龍酒店倚窗閣於4至6月推出「和牛燕窩盛薈」自助晚餐，以鹿兒島和牛及養顏燕窩入饌，最啱貪靚媽媽食完，甜品師傅同時推出多款比利時朱古力系列的精緻甜品。於網上預訂可獲早購優惠8折。

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香港百樂酒店歎海鮮

香港百樂酒店Park café推出「和牛花膠海鮮之夜」自助晚餐，特意選取肉質鮮嫩的澳洲和牛和膠質豐富的花膠，以不同的烹調方法，炮製多款特色主題美饌。包括松露野菌花膠炒魚塊、酥皮花膠海鮮龍蝦湯、和牛粒鴨肝蔥粒炒飯、慢煮紅酒和牛松露薯蓉杯、魚湯花膠南瓜雞粥、蟹黃汁花膠海鮮蒸蛋、蒜片和牛粒、金菇和牛卷等，當然不少得鱈場蟹腳海鮮拼盤、即切日式刺身、香脆豬腩配自家制蘋果醬(限時供應)、片皮鴨(限時供應)、印度咖喱、燒紐西蘭肉眼扒、即燒香草煎羊架和即製中式湯粉麵等。

甜品方面有花膠椰汁燉蛋白，養顏滋補，媽媽最愛！只須「讚好」香港百樂酒店Facebook專頁，並出示Facebook優惠券，即可享7折優惠。於5月8日至9日享用自助晚餐，每位媽媽均可獲贈精美禮物乙份、木瓜燉鮮奶乙客及羽衣甘藍蘋果特飲乙杯。

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