Staycation｜帶小朋友酒店外宿　媽媽分享5招避邪　不翻櫃子仲有…

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-04-20 17:30

雖然這一年大家都無法出國旅行，但本地很多酒店都乘勢推出不少住宿優惠，又有旅發局的「賞你住」計劃，讓爸爸媽媽們都按捺不住，帶小朋友體驗Staycation，一嘗入住酒店的新鮮感。不過，在陌生的住宿環境之下，有沒有父母擔心小朋友「口多」和「手多」，碰到「不乾淨」的東西呢？有台灣媽媽坦言害怕，因此分享5個方法，盡量避邪保平安。 （資訊獲焦糖綠玫瑰媽媽授權分享）

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台灣媽媽「焦糖綠玫瑰」經常帶女兒Dahlia出外遊玩，有時也會擔心一不留心就碰上「不潔」的東西。

她在網上分享說，對鬼神之說，一般採取敬畏的態度。但是，她在高中的時間曾被騙去玩筆仙。一段時間後，她開始感覺到旁邊有人，還會做出一些危險的事，例如眼睜睜看自己闖入馬路。她處理很久才擺脫了「被跟」的狀況，自此「寧可信其有」，不再沾這種「遊戲」。

因此，她帶女兒外出遊玩，不論是台灣境內還是國外，都有5招傍身！

1.選擇安全的下榻處

她選擇住宿有3大條件：乾淨、不鬧鬼、離公共交通工作近，對酒店本身附設的設計反而沒有太多的要求。而她每次訂房前，都會先上網查評價，而且由劣評和負分開始看起，只要有人說「住起來怪怪的」或是「附近有比較陰森的地方」，就完全不考慮。

另外，她亦建議可以善用訂房網站的「附加要求」，例如填上「有帶小孩，希望房間整潔、不要潮濕」。她的朋友更會要求不住尾房或電梯旁邊，請酒店預先安排。

2.入住禮儀很重要

在進入酒店房門前，她一定會和女兒一起說：「不好意思！打擾了，我們要來這邊借住幾天！謝謝！」而她擔心因為這句說話會令女兒變得擔心，便使用偏日式的想法向女兒解釋：「因為要感謝這個房間，所以要很有精神地打招呼！」

要小朋友「多手」。(Photo-ac)

3.不關全黑、不翻櫃子

她和女兒睡覺時習慣留一盞很暗的燈。而在外面留宿，她則會留一盞不礙眼的大燈，即使比較難入睡，也會堅持開。

她的女兒又試過「多手」打開房間所有的櫃子，發現一本聖經而受驚。從此，她就告誡女兒需要找東西時才去開抽屜。

4.有歷史、肅殺之氣的景點，日落前要離開

這位媽媽很喜歡到一些有歷史或在地民俗的地方，但帶女兒參觀這些景點，絕對會在日落前完成參觀並離開。有次，她們到高雄的蓮池潭，沿鳳山古城走了一圈，最後到孔廟。她見太陽快要下山，便催促女兒快走。另外，她也不到舊刑場、舊軍營這些景點參觀。

5.帶個幸運物

不管是護身符，還是十字架，帶一些令自己安心的幸運物件，絕對能幫忙擋災！

這位媽媽也表明自己沒有宗教信仰，這些建議「信則有」，她本身也喜歡冒險，但帶著小孩還是小心為上。

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