人妻不甘輸給閨蜜　迫令2歲半兒子朝9晚6補習　網民：只為虛榮心

撰文： 媽媽寶寶 最後更新日期： 2021-05-10 09:00

真的需要愛面子愛到賠上孩子的童年嗎？你的孩子不是你的孩子，別讓輸不起的心態綁架了孩子的快樂。一位爸爸在臉書「靠北婚姻」發文，他和太太育有一個2歲半兒子，太太愛拿兒子跟閨蜜小孩做比較，讓他煩不勝煩。

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最近，太太不停的在他耳邊砲轟，閨蜜小孩的年紀比兒子小兩個月，卻會從「1數到100」，也會念26個字母，讓她覺得居然輸給閨蜜小孩，一定是沒有上補習班的關係！不斷慫恿先生送兒子去閨蜜小孩上的補習班，「去上精英資優幼幼班學數字字母學發音等」，原PO覺得「不想聽很煩」。

他不滿，「為何小孩2歲半就必須補習，這不是錢的問題，那個精英班每月收3.6萬我出的起但我不要！」他想要給兒子一個快樂童年，也不希望一直跟其他小孩比較，他質疑：「你口中說的精英班是從9點上課到下午6點，對一個2歲半小孩是非常操，」為何不能給他健康快樂的童年？

人生那麼長，先跑不一定會贏！

網友表示同意，「2歲半補習個鬼……不要虐待小孩的童年，讓他長大恨你們好嗎」、「我2歲因為爸媽上班就去上幼兒園，然後不寫字被老師打，之後我討厭幼兒園」、「為了學加減每個月要3萬6，長大買計算機不是就好了」、「瘋了喔？2歲半去補習？我寧願拿那3萬6帶他到處玩」等。

沒有人希望自己的童年充滿比較，網友強調：「現在的閨蜜都是用來比較的喔」、「人比人比不完，給孩子快樂童年才是最重要，況且才2歲半」、「0-6歲的快樂童年比較重要，雖然自己也想不起來6歲之前的回憶了」、「從小就最討厭父母比較誰誰誰家的小孩，感覺一切都只是為了自己的虛榮心」。

網友的坦白話雖然扎心，但很一針見血：「老說不能輸在起跑點上，但你自己有贏嗎」，而且說真的啦，「走得快不見得走得遠」、「人生那麼長，先跑不一定就贏」、「為何要花這麼多錢送小孩去給別人虐待」，再加上「網路上一堆免費的資源可用，幹嘛花錢」？

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這18種遊戲免費！順便把孩子的6大能力練起來

想要孩子更有競爭力，不一定要去補習班、花大錢，父母有心更無價！其實報了補習班，孩子不喜歡，會更浪費錢，陽光種子職能治療所所長蘇文清告訴我們，在日常生活中運用有趣的遊戲，就可以培養孩子專注力、思考力、判斷力、自制力、觀察力與想像力！

專注力

專注力是一種心理歷程，指的是個體持續進行活動的同時，也能忽略外在環境干擾的能力。若專注力不好，就容易分心，造成學習中斷，影響技巧的養成，甚至在學習過程中，常搞不懂狀況的發生，而形成虎頭蛇尾的學習習性。

培養專注力，從參與具有警覺性的活動著手起，在家可以這麼做：

1.丟接球的遊戲，隨時追尋球的動向，提升孩子專注的表現。

2.疊疊樂的積木遊戲，堆疊的過程，製造孩子全程專注的機會。

3.平衡木的遊戲，行走不掉落的路徑，養成提高警覺的態度。

判斷力

判斷力指的是對事件做出準確判斷的能力，需要個體具備足夠的知識當做依據，也是提升學習效能成功與否的要件，因為您每天生活所面臨的選擇，都需要判斷。判斷力不好，就容易做出錯誤的決定，無法明辨是非，也較容易受到他人鼓譟，做出危險或不利於己的舉動。

培養判斷力，從增進正確決策反應開始，在家可以這麼做：

1.配對遊戲，利用不同物品的特徵，讓孩子從線索中找出配對關係。

2.有趣的搶答遊戲，訓練孩子做出快速的決策反應。

3.跳格子遊戲，讓孩子學習判斷並計畫下一個動作步驟。

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自制力

自制力指的是管理自己言行舉止的能力，更與自我情緒的管理有很大的關聯。若自制力不好，就容易出現衝動，衍生暴力或是情緒失控的表現，造成社會人際互動的不佳，又或者容易遇到挫折或壓力而感到退縮與焦慮，影響到適應技巧與學習狀態。

培養自制力，從學習等待行為開始塑造起，在家可以這麼做：

1.進行輪流交替的等待遊戲，讓孩子在等待的過程，學習衝動的控制。

2.拳王爭霸戰的猜拳遊戲，輸贏當下，讓孩子學習挫折忍受與情緒的管理。

3.「123木頭人」的趣味遊戲，讓孩子在聽辨指令的同時，學習控制自己。

觀察力

觀察力指的是有意義性的進行區辨、分析事物或訊息的能力，是潛力開發的要件。若觀察力不好，就會使得孩子在學習過程容易遺漏訊息、誤判訊息，影響邏輯推理、計畫擬定、與策略運用的表現。

培養觀察力，從練習對事物的感知能力開始，在家可以這麼做

1.到公園進行植物或昆蟲的辨識遊戲，讓孩子練習觀察差異性。

2.與孩子玩起捉迷藏的遊戲，讓孩子有機會學會觀察環境的脈絡。

3.進行指派物品的蒐集任務，讓孩子嘗試找出相同特徵的物品。

思考力

思考力指的是整個學習的探索過程，包含理解、分析、計畫、組織、邏輯、推理等能力的發展。若思考力不好，訊息處理的反應就會變慢，學習效能也會跟著受到影響，最後孩子就容易養成懶得思考，都在等別人告知答案的學習模式。

培養思考力，先建立成功經驗的摸索環境開始，在家可以這麼做

1.進行有趣的開箱遊戲，讓孩子思考開箱後的物品可以如何使用。

2.找一款難易適中的積木，讓孩子在組裝堆疊中，構思作品的展現。

3.帶領孩子享受藏寶樂趣，思考東西要藏在哪裡才不容易被發現。

想像力

想像力指的是形成意象、知覺和概念的能力，更是創造力的開端。若想像力不好，就很難讓抽象的經驗變為有意義，或是讓具有空間意涵的概念變為簡單化，會影響知識的理解，造成缺乏彈性、不知變通的學習表現。

培養想像力，從活潑、有趣又生動的故事開始，在家可以這麼做：

1.選擇幾本有趣的繪本，運用生動的語調，讓孩子邊聽邊幻想。

2.進行故事角色扮演，讓孩子自行設計劇本的橋段與展現方式。

3.給予主題性的圖畫創作，讓孩子在想像的當下，用色筆具體呈現。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：2歲半就要去補習！媽媽不想輸閨蜜，月花3.6萬送兒讀補習班，網怒：2歲半補個鬼，別讓孩子長大怨爸媽】