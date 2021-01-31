捉飛行棋唔悶仲可練EQ　鼓勵孩子玩這6類活動好過成日睇YouTube！

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-01-31 12:17

現今家長常以「電子奶嘴」育兒，小朋友一哭，立刻打開耭看卡通片。我不禁開始檢討我們家是否以「電子奶嘴」育兒？若沒有電子產品，我們會如何渡過的這一天呢？

我們家的「電子奶嘴」時間應該不算多吧，因為我在這個暑假開始時，和大女兒約法三章，每天只有 30分鐘的 screen time，這30分鐘他可以選擇看電視劇集／用電腦看 youtube／玩 switch 遊戲／玩電話內的遊戲等。雖然三不五時她會要求看或玩多一會兒，時間因而會拉長多5至30分鐘不等，不過整體尚可以接受吧。

那麼， screen time 以外的時間可以做甚麼呢？雖然抗疫在家，欠缺了戶外跑跑跳跳容易放電的遊樂場活動，但是還有很多室內活動可以做或玩的。我們家主要是以下六大類別。

按圖了解更多！

+ 8 + 8 + 8

閱讀圖書或繪本

Oxford Reading Tree系列（他看的是Junior Level，圖畫豐富，所以他不抗拒）、屁屁偵探系列（小朋友都喜歡屎尿屁…這套書講述偵探如何用屁屁破案，滿足小朋友查案及屎尿屁的意識，大家有興趣可以去博客來看看）、其他圖書及繪本。

玩 Board game（桌遊遊戲）

UNO、大富翁、飛行棋等。陪伴孩子玩這些遊戲，需要把自己的耐性發揮到極限，因為所有小朋友都怕輸，輸了會發脾氣。我家的小朋友也是，輸了會發脾氣，甚至掉牌、滾地表示不滿，並強烈要求自己局局贏。但是你仍要陪伴孩子玩，日積月累地玩了過百次，直至他們接受勝敗乃兵家常事，直至他們「移情別戀」至另一遊戲。

畫畫做手工藝玩 Lego／砌圖

這些是女兒的基本活動，他時不時會玩這些，有時甚至不用我陪伴。

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+ 7 + 7 + 7

角色扮演系列

斯文的有公主王子跳舞或結婚劇場、醫生護士病人治療戲、玩家家酒，戰鬥系列主要是 Pokemon fighting、五色戰隊打壞人。

體能活動

跳床褥／跳繩／玩呼拉圈／爬牆／練拳／打功夫

自理訓練

煮食／晾曬及收摺衣服／收拾物品／自己洗澡等

由於現時我們已限制女兒使用電子產品的時間，所以，若沒有電子產品，對女兒影響應該不算大，他每天可以有多一些時間繼續玩以上的一連串活動。只是我們作為大人，若沒有電子產品時，陪伴她玩耍時應該會更專注吧！

若香港疫情受控，政府撤除限聚令，遊樂場重新開封，女兒就不用閉門在家，可以約朋友或同學去遊樂場盡情玩樂放電，那麼，即使沒有電子產品，他的一天也會過得更快活。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：Emma，原文：【育兒】沒有電子產品的一天-不用「電子奶嘴」育兒可以嗎？】