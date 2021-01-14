孩子幾歲要學識食飯着衫？　父母除堅持外更要掌握7個教導小秘訣

幼兒的自理能力種類繁多，只要和照護自己的生命有關，皆可定義為此，廣義為自己擦藥、幫忙做家事、收納物品、購買物品、會搭乘大眾運輸工具等；狹義來說，以個人清潔、飲食、穿脫衣褲和如廁為基本。無論是何種自理能力，不論是在家或是在學校，皆會使用到，訓練得宜才能讓孩子樂在其中。

怎樣教導孩子自行吃飯與穿衣？

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教育孩子3不怕．適時幫忙很重要

來自台灣的李明美治療師說明，對於孩子自理能力的訓練，父母需要掌握3原則：不怕髒、不怕亂、不怕慢。只要充分把握「3不怕」原則，基本上都能教得游刃有餘。李明美治療師指出，在幼兒的練習過程中，父母讓孩子自己動手的同時，並非完全旁觀，懂得何時是介入的時機很重要，當孩子卡在某一個步驟3到5次後，可能會開始出現注意力不集中、逐漸失去耐心等狀況，父母此時就該從旁協助，或是口頭提醒。

飲食篇

當孩子進入自己進食的階段，通常是父母最容易卡住且難堅持的關卡。會遇到的狀況上百種，如：孩子有咀嚼吞嚥的困難、挑食、無法專注吃飯、貪玩、食物掉滿地、弄髒衣服、打翻湯碗等，眼看用餐時間快結束了，父母迫不得已又將湯匙和碗拿過來，自己餵食孩子，久而久之，孩子就更不願意自己動手吃飯，導致吃飯這門主修課，孩子很難順利修完，同樣來自台灣的柯秋佳園長表示，父母除了自身的堅持，也可以學些小技巧幫助孩子，讓吃飯不再是讓家長一個頭兩個大的事情。

Tips

1.訓練過程中，規劃一個固定的吃飯位置給孩子，並告知：以後到了用餐時間，就要準備入座。以利培養孩子專心進食的好習慣。

2.家長也可以在日常中，融入一些簡單的玩具作為練習，例如：準備平放的兩個碗，將彈珠、玉米粒或綠豆放入其中一個碗中，再用小湯匙舀起內容物至另外的空碗中，活動中，家長需要注意，避免孩子誤食或是將物品塞入鼻腔耳朵。

3.若孩子對於吃飯露出不耐煩神情，父母可以將食物數量化，例如：再吃5口可以下桌了或是今天要吃完3口菜菜。剛開始，先以少量為主，之後視情況可再做調整。

孩子能力值

．1歲半至2歲：會拿杯子喝水，但還不太能控制力道、可以握住湯匙，但對於精準將食物送入口中，還不太熟練。 ．2歲至3歲：可以用正確的方式拿湯匙吃東西、能撿起地板或桌上的飯粒。 ．3歲至4歲：使用小水壺倒出水於水杯中並飲用、使用塑膠刀切食物，可以剝較容易取下的水果皮，例如：香蕉、橘子。 ．4歲至5歲：會自己盛飯、使用適當的工具夾菜。 ．5歲至6歲：使用筷子吃飯，且會自己舀湯。

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穿脫衣物篇

對大人來說，穿脫衣服是很簡單的連貫動作，但在孩子的世界中，每一步驟，都是必須分開學習的，衣物種類不同就要有不同的教學，穿和脫也是兩回事，正反面、左右腳，也絕對不會是一次到位的事情，提醒家長避免說出「跟…一樣的穿法」、「上次不是教過你了嗎？」、「就這麼簡單往上拉！」等，若孩子可以有所表現，他絕對是竭盡所能讓父母讚美他，而不會裝不懂，使父母有可能責罵他。父母多些理解和準備，就可以避免孩子在穿脫衣物的過程中，有過多慌亂的情形發生。

Tips

1.父母可以善用操作書，讓孩子先在平面操作扣釦子、拉拉鍊或打結等精細的動作，等到大致熟練後，再實際操作，會減少很多孩子當下的慌張。此方法類似概念篇講到的「塑型法」。

2.在教學分辨鞋子左右腳的時候，可以和孩子說些朗朗上口的指導語，例如：兩隻鞋子好朋友，魔鬼氈要手牽手，教學時搭配多一些生動活潑的技巧，孩子也會較快熟記。

3.柯秋桂園長表示，穿襪子宜坐在地板上練習，穿褲子則是坐在椅子上。2歲的孩子最多只能將腳套進褲管中，並將褲襠前後拉上，父母應選擇褲頭為鬆緊帶且褲型較寬鬆的款式給孩子練習。

4.可在房間內擺放安全玻璃鏡，讓孩子在穿完衣物後，順便自我檢查，養成為自身儀容負責的習慣。

孩子能力值

．1歲半至2歲：可以自行脫鞋子、褲子和襪子，但還沒辦法脫衣服。 ．2歲至3歲：可以拉上拉鍊和解開或扣上大鈕扣（扣眼較鬆）。 ．3歲至4歲：脫寬鬆的衣服，會摺衣服。 ．4歲至5歲：可以分辨衣服正反面、穿鞋子時會注意是否左右穿反、穿脫衣服、將衣服掛上。 ．5歲至6歲：穿脫雨衣、打蝴蝶結。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：吃飯穿衣小技巧．父母可以這樣教】