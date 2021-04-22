親子好去處│荃灣海旁同癲噹自拍　兒童藝術展欣賞小小藝術家創意

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-04-22 17:30

最近荃灣海旁出現不少《癲噹》和《阿讚貓》的擺設，原來是全新的「維港癲噹開心村」，小朋友可以在海邊尋找可愛的癲噹美人魚，亦可以登上癲噹巴士。去完「維港癲噹開心村」，爸爸媽媽不妨沿着海邊走，去到如心廣場看全球最大的RUBIK’S CUBE扭計骰！除此之外，香港保護兒童會亦將舉行「小小藝術家」兒童藝術展覽，非常有意義！

荃灣海濱維港癲噹開心村

平常很多人行過海傍，只會看著海景匆匆走過。不過荃灣近日出現本地文創「貓室」的人氣卡通人物《癲噹》和《阿讚貓》現身荃灣海濱，展出「維港癲噹開心村」。癲噹以及阿讚貓2米高的立體頭像會在村口迎接大家，一家人可以由村口一路閒逛，與不同造型的癲噹打卡合照，還可以飽覽荃灣海濱夕陽西下的美景，絕對是荃灣親子好去處！

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如心廣場 『扭』得出骰Rubik’s展

荃灣如心廣場展出全球「最大的RUBIK’S CUBE扭計骰」，並成功獲得健力士世界紀錄™榮譽。由即日起至5月16日期間，如心廣場及華懋集團旗下商場，與風靡全球的Rubik’s攜手策劃聯乘展覽「『扭』得出骰Rubik’s展」，場內展出多達30款特別造型的「RUBIK’S CUBE扭計骰」，顧客更可透過參與場內互動遊戲獲取豐富獎品。商場更特意設立Rubik’s官方期間限定快閃店，其中更包括全港首次公開發售的「RUBIK’S CUBE觸摸式扭計骰」，扭計骰粉絲必去！

「小小藝術家」兒童藝術展覽

香港保護兒童會年初舉辦了一個名為「小小藝術家」的兒童藝術計劃，計劃以「Togetherness」為題，勉勵大家只要齊心協力就能戰勝逆境。計劃吸引了一群充滿藝術天份的小小慈善家參與，分別創造出42件非凡作品，當中包括不同的畫作、雕塑及一件數碼創作。作品收錄在二月初出版的活動小冊子內，同時亦在網上展出，亦將會於4月24日至25日在中環展出，有興趣參觀記得先預約。