張煊昌學校、元朗堂真光幼稚園4校爆上呼吸感染　全校需停課強檢

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昨日（22日）晚上衛生署公布有間學校爆發上呼吸道感染個案，包括香港中文大學校友會聯會張煊昌學校、 仁愛堂龐盧淑燕幼稚園、中華基督教會元朗堂真光幼稚園、中華基督教會元朗堂真光幼稚園二校，全校需停課清潔，師生亦需要強制檢測。

此外位於將軍澳日出康城的綠茵英文(國際)幼稚園(日出康城)因有老師確診，2班K3學生需入隔離營，全校停課14日，師生亦需要強制檢測。

按圖即睇需要強制檢測及停課的學校名單（截至4月23日）：

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昨日（22日）新增14宗確診，12宗屬外地輸入個案，其餘兩宗為源頭不明本地個案，當中一位是於綠茵英文(國際)幼稚園(日出康城)的31歲老師。此外有4間學校爆發上呼吸道感染，所有師生及逗留逾兩小時的人，需接受強檢。

衛生署發出的指引，鑑於上呼吸道感染與2019冠狀病毒病的病徵或會相似，一旦接獲學校呈報校內爆發上呼吸道感染個案，會要求學校即時停課五天，並會向學校所有員工及學生發出強制檢測令。

按圖即睇詳細出門防疫步驟：

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按圖即睇詳細入屋防疫步驟：

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