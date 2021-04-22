聖嘉勒小學及幼稚園、麗港城迦南爆上呼吸道感染　全校需停課強檢

撰文： 黃慧雯 最後更新日期： 2021-04-22 12:21

昨日（21日）晚上衛生署公布有間學校爆發上呼吸道感染個案，包括聖嘉勒小學及幼稚園部、下迦南幼稚園(麗港城) / 迦南幼兒園(麗港城)，全校需停課清潔，師生亦需要強制檢測。 衛生署近日發新的指引，鑑於上呼吸道感染與2019冠狀病毒病的病徵或會相似，一旦接獲學校呈報校內爆發上呼吸道感染個案，會要求學校即時停課五天，並會向學校所有員工及學生發出強制檢測令。

按圖即睇需要強制檢測及停課的學校名單（截至4月22日）：

+ 9 + 9 + 9

昨日（21日）新增1宗確診，患者早前由菲律賓抵港，屬外地輸入個案，自4月4日起再度錄得本地零確診個案，此外有3間學校爆發上呼吸道感染，所有師生及逗留逾兩小時的人，需接受強檢。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君早前表示，學校出現上呼吸道感染個案是十分普遍，假如沒有新冠病毒的疫情，一般只建議學校停課和清潔。但在疫情底下，上呼吸道感染症狀和新冠病毒部分病徵相似，故全校師生一同強檢而確保安心。

按圖即睇詳細出門防疫步驟：

+ 3 + 3 + 3

按圖即睇詳細入屋防疫步驟：

+ 8 + 8 + 8

相關文章：天水圍四校污水樣本驗出新冠病毒 醫生建議必做4招減低感染風險

醫生建議必做4招減低感染風險：