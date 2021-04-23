親子好去處│3米LEGO動物大遷徙　麵包超人登陸沙田兒童探索博物館

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-04-23 20:30

利用超過80萬粒LEGO顆粒重現動物大遷徙及東非大草，是樂高迷必睇的《V Walk 東非遊學園》，更可透過場內各個互動模型場景，體驗動物大遷徙震撼場面。另外，喜歡暢快淋漓感受一趟叢林之旅。還有，日本人氣角色「Anpanman麵包超人」將舉行在香港最後一場見面會，小粉絲們要把握機會拍照留念。另一矚目活動是「香港兒童探索博物館」進駐D·PARK愉景新城，限定博物館」，設計空間時特意以小朋友的語言來打造，針對兒童身心發展設計，適合初生嬰兒到十歲或以下的小朋友盡情玩樂。

《V Walk 東非遊學園》

V Walk與大中華區首位樂高專業認證大師洪子健，以超過80萬粒LEGO顆粒拼砌出東非大草原，打造《V Walk 東非遊學園》，場內最矚目位是《動物大遷徙互動LEGO 創意場景》及6隻超巨型草原動物，由即日起至2021年6月27日期間，小朋友可與龐大的東非大草原動物打卡合照，更可透過場內各個互動模型場景，體驗動物大遷徙震撼場面，深入瞭解野生動物及生態保育的重要性。

《V Walk 東非遊學園》活動總覽 日期：即日起至2021年6月27日 地點：V Walk 2樓及地下中庭 費用：免費

+ 19 + 19 + 19

《麵包超人登陸沙田與大家見面》

圓碌碌的臉蛋加上兩個紅卜卜的面珠，充滿元氣的「Anpanman麵包超人」一直深受大人小朋友喜愛，今個星期日(4月25日)，麵包超人會到達沙田一田，進行最後一場見面會，粉絲們要把握最後難得機會，在香港不用飛日本也可以與Anpanman拍照留念。

麵包超人地點：沙田一田一樓麵包超人推廣區 日期：2021年4月25日(星期日) 參加辦法: 於麵包超人玩具屋內消費滿HK$100或以上，憑即日發票即可換領拍照券一張。 拍照券派發時間：11:00am 見面會時間：2:30pm(第一節) ; 3:30pm(第二節) (每節名額有限，先到先得，額滿即止。)

+ 2 + 2 + 2

《香港兒童探索博物館》

D·PARK愉景新城邀請了香港兒童探索博物館進駐商場，打造全港首個近3,500呎的「兒童探索期間限定博物館」，在設計空間時更特意以小朋友的語言來打造，備受教育學界人士推薦。今次的期間限定博物館亦不例外，互動式展品專門針對兒童身心發展設計，適合初生嬰兒到十歲或以下的小朋友，小朋友不但可盡情玩樂，更能學會掌握各類知識技能。

除此之外，D·PARK愉景新城的兒童玩樂設施包括Kids Little Town及鯨魚花園及新推出以太空為主題的玩樂設施「星際樂園和星際泡泡歷險」，亦開放讓小朋友玩樂。

日期 由即日起至2021年秋季/地點 荃灣青山公路荃灣段398號愉景新城1樓（中庭位置）

D·PARK愉景新城香港兒童探索期間限定博物館 時間 上午11時至下午6時/費用: 兒童門票（0-17歲）：$100 、成人門票（18歲或以上）：$100/合資格的探索館每月捐款者可優先預約免費入場。名額:每節兒童人數上限為30人，總人數為90人。/入場方法:不設現場購票。為避免現場等候，到訪人士請預先經網上購票平台購買，門票先到先得，售完即止。/更多詳情 請瀏覽香港兒童探索博物館網頁/門票優惠碼 由即日起至2021年5月31日，任何人追蹤兒童探索館Instagram帳號，即可享最多$60門票折扣。

+ 6 + 6 + 6

相關文章:親子好去處│荃灣海旁同癲噹自拍 兒童藝術展欣賞小小藝術家創意

荃灣海濱維港癲噹開心村

平常很多人行過海傍，只會看著海景匆匆走過。不過荃灣近日出現本地文創「貓室」的人氣卡通人物《癲噹》和《阿讚貓》現身荃灣海濱，展出「維港癲噹開心村」。癲噹以及阿讚貓2米高的立體頭像會在村口迎接大家，一家人可以由村口一路閒逛，與不同造型的癲噹打卡合照，還可以飽覽荃灣海濱夕陽西下的美景，絕對是荃灣親子好去處！

+ 27 + 27 + 27

如心廣場 『扭』得出骰Rubik’s展

荃灣如心廣場展出全球「最大的RUBIK’S CUBE扭計骰」，並成功獲得健力士世界紀錄™榮譽。由即日起至5月16日期間，如心廣場及華懋集團旗下商場，與風靡全球的Rubik’s攜手策劃聯乘展覽「『扭』得出骰Rubik’s展」，場內展出多達30款特別造型的「RUBIK’S CUBE扭計骰」，顧客更可透過參與場內互動遊戲獲取豐富獎品。商場更特意設立Rubik’s官方期間限定快閃店，其中更包括全港首次公開發售的「RUBIK’S CUBE觸摸式扭計骰」，扭計骰粉絲必去！

「小小藝術家」兒童藝術展覽

香港保護兒童會年初舉辦了一個名為「小小藝術家」的兒童藝術計劃，計劃以「Togetherness」為題，勉勵大家只要齊心協力就能戰勝逆境。計劃吸引了一群充滿藝術天份的小小慈善家參與，分別創造出42件非凡作品，當中包括不同的畫作、雕塑及一件數碼創作。作品收錄在二月初出版的活動小冊子內，同時亦在網上展出，亦將會於4月24日至25日在中環展出，有興趣參觀記得先預約。