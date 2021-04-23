世界閱讀日│日花15分鐘伴讀已足夠　同小朋友睇英文書切忌咁做…

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-04-23 18:55

閱讀對小朋友成長的重要性無庸置疑，相比起中文書，不少家長更傾向給年幼的小朋友看簡單的英文故事書，希望他們看書之餘，能不知不覺間增強英文水平。不過，相比起獲得知識，培養閱讀習慣另小朋友愛上看書才是更重要的事，而結果往往很取決於父母的行為。

閱讀是一家人的事 挑選書本看程度非年齡

牛津大學出版社高級英語教學主任 (教師培訓) 顧聖琦Claire指，閱讀是一家人的事，如果家長一天到晚都是「拎住手機撳」，小朋友自然會受到影響。沒有小朋友會突然愛上閱讀，或對閱讀感興趣。

對於年幼小朋友來說，親子伴讀是令他們愛上閱讀的關鍵，大部分未能做到的家長最主要的原因都是「冇時間」。Claire強調明白家長工作的辛勞，但親子伴讀其實是無壓力的親子時間，不一定要睡前，可以很隨意，看見小朋友坐在沙發上，便已經可以拿起書本坐在一旁共讀，每天其實不用花太多時間，10至15分鐘便可以。

小朋友獲得成功感才會更投入閱讀，不少家長令小朋友對閱讀抗拒其至反感都是因為選擇了不符合他們程度的英文書，大部分英文書上都會標示建議閱讀年齡，但家長要實際留意小朋友程度是否足夠，如果要不停發問「呢個字點解」，小朋友的興致自然大減。

掌握英文拼音更能投入閱讀

從看英文書的角度出發，為了避免小朋友經常在「呢個字點讀、點解」的困惑上影響閱讀體驗，Claire建議小朋友幼稚園階段便可以考慮看以圖畫為主的英文書，牛津大學出版社亦有一系列以圖畫為主的英文拼音圖書，很快便能認識由26個英文字母所發出的44種聲音。

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Claire指幼稚園階段的家長伴讀，主權或許仍然在家長手中，想小朋友參與得更多，可以和他們一起自創故事甚至改寫不喜歡的故事結局。到小學階段，小朋友能掌握更多詞彙，家長可挑選小朋友感興趣的範疇，科學、動物其麼也可以，伴讀時可讓小朋友主導更多，讓他們讀給你聽，家長透過在一旁發問去了解小朋友是否了解書中內容。

牛津大學出版社亦有一個給3至11歲小朋友的免費網上閱讀資源，當中亦有談及各年齡層適合的閱讀遊戲及方向，家長不妨參與一下。

免費網上閱讀資源參考：https://home.oxfordowl.co.uk/

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