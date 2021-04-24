母親節│7大親子Staycation食玩住推介 一家三口最平唔駛$1200

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-04-24 12:30

還有約2星期就到母親節，不少酒店相繼推出母親節限定酒店套票，部份酒店套票包含自助餐、母親節工作坊、蛋糕或禮物。有興趣和家人一起去Staycation慶祝母親節的，就記得盡早預約啦！

香港黃金海岸酒店送媽媽美容禮物包

香港黃金海岸酒店推出「甜蜜母親節」住宿計劃，一家三口可以同住於舒適的露台客房，並享用茶點及早餐，再和仔女一起參加親子香薰蠟燭掛牌製作坊。另外，每位惠顧之母親可獲贈Avène旅行美容禮物包。

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帝逸酒店住一晚再食豐富自助餐

帝逸酒店推出「尊寵媽咪母親節之旅」媽媽可以和家人入住公寓一晚享受悠閒住宿體驗、自助早午餐或自助午餐及多項禮遇，酒店亦會額外贈送精緻乾花一束。

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麗豪酒店送媽媽健康禮品

麗豪酒店推出「賞媽媽 • 饗樂之旅」住宿計劃，包括入住舒適的客房、享用早餐、豐盛的自助晚餐、巴斯克焦香芝士蛋糕及獲贈「位元堂」健康禮品，亦能夠尊享THANN限定禮遇。住宿計劃亦有早鳥優惠－凡於5月1日至2日入住可享港幣100元折扣優惠，想避免正日慶祝的媽媽們可以考慮！

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香港百樂酒店送禮盒佈置及乾花

香港百樂酒店推出數款母親節住宿禮遇，凡於5月8日至9日入住任何住宿計劃，首50名預訂，即可免費獲贈母親節限定禮物一份，亦可以加錢升級房間，例如銀河投影燈、驚喜氣球禮盒佈置及乾花等等，想給媽媽一個驚喜就記得不要錯過！

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帝京酒店參加蛋糕烘焙工作坊

帝京酒店推出「專屬媽媽溫馨時光」住宿計劃及「甜蜜蜜母親節」住宿計劃，兩個住宿計劃都有草莓忌廉芝士蛋糕及紅酒，母親節正日更加可以加錢參與帝京酒店蛋糕烘焙工作坊，絕對可以過一個開心母親節。

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香港康得思酒店送媽媽水晶吊墜項鍊

香港康得思酒店推出「窩心閃耀母親節住宿套餐」，其中家庭住宿可以一家人入住，住宿套餐包括於坐擁繁華城市景致的42樓星願亭，細味品嚐米芝蓮星級餐廳明閣的兩位用招牌菜式暖心晚餐。於晚餐期間更可享受即影即有拍照服務。翌日則可以與媽媽於The Place享用自助早餐。另外，酒店更為媽媽準備精美的施華洛世奇水晶吊墜項鍊禮物。

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香港麗思卡爾頓酒店送心形蛋糕

香港麗思卡爾頓酒店推出「Dear Mom 母親節住宿之旅」，包括心形蛋糕、兩人份Superfood雙人下午茶外賣、精美康乃馨花束1束、Bvlgari OMNIA PINK SAPPHIRE 15毫升迷你淡香水1支、免費過夜泊車服務等等。