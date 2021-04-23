媽媽必搶MegaBox BB用品展低至1折　一田購物優惠日eShop搶平貨

撰文： 許珞珩 余嘉文 最後更新日期： 2021-04-23 12:31

九龍灣MegaBox BB兒童購物展及「1 折激安感謝祭」，多個MegaBox展銷場地及店內址提供優惠，除精選嬰兒用品及玩具等3折起發售外，有數萬件家居、電子產品及美食等以低至 1折激安價限量發售。而半年一度的一田購物優惠日eShop再次搶閘購物優惠日前1個月率先開售，逾1,500款商品以爆抵價發售，部分商品更加低至1折！ (圖片由受訪者提供)

於4月23至25日，「MegaBox BB兒童購物展」，作為「1折激安感謝祭」城中購物盛事的首個活動，有近20間兒童商戶及品牌將分別於多個MegaBox展銷場地及店內提供優惠，精選嬰兒用品、玩具、童裝及兒童傢具低至3折發售，包括AEON、荷花親子、mothercare、La Compagnie des Petits、雅芳婷床褥等。

點圖即睇部份減價優惠:

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而MegaBox 由 4 月 27 日至 6 月 20 日舉辦「1 折激安感謝祭」，為期兩個月的活動期間， 分4 個不同激安購物時段進行。當中有數萬件家居及電子產品、兒童服飾及用品、時尚及運動服飾與美食以低至 1折激安價限量發售，限量折扣貨品總值超過 5 百萬。

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4個限定優惠時段：第①回：家居生活及傢俬 4月27日至5月16日/第②回：兒童服飾及玩具5月17日至5月30日/第③回：時尚服飾及運動用品 5月31日至6月6日/第④回：美食匯萃及娛樂6月7日至6月20日。

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半年一度的一田購物優惠日將於5月27日至6月2日舉行，適逢今年是一田30周年，購物優惠日繼續連開7日。而其中一田購物優惠日eShop再次搶閘購物優惠日前1個月率先開售，並於4月21日至5月2日登場。當中包括逾1,500款商品以爆抵價發售，另外，單一訂單滿$1,000免運費，亦有30周年必搶主題，例如與多款$3,000組合、半價起入手家電、化妝及嬰兒用品。

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