國際不打小孩日｜苛刻管教令孩子大腦萎縮　日本去年立法禁體罰

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-04-30 21:00

近來5歲女童被親父和繼母虐待的事件審判落幕，報告指該名孩童的身體已萎縮如老人，令人感到惋惜。外國有研究發現2至9歲的幼兒受到嚴苛的家庭教育時，青少年時期已出現大腦區域萎縮，認影他們的認知能力。日本在去年中已實施禁止父母體罰兒童的修正法案，包括禁打耳光、打屁股、長時間罰坐、不給吃飯等等。

5歲女童被虐案受到全城關注，曾有專家證人上庭指出，女童的身體狀況極差，胸腺嚴重萎縮僅重5克，狀態猶如老人，沒有足夠的抵抗力對抗腸炎沙門氏菌入侵體內。而面對體罰的龐大壓力也令女童的腦部長期分泌皮質醇，發育倒退，自理能力回到幼童水平。

5歲女童被虐死案，全城譁然。（Photo-ac）

外國研究：嚴苛教育令兒童大腦萎縮

加拿大蒙特利爾大學（Université de Montréal）和美國史丹福大學共同研究，先利用2000年初一項針對2至9歲兒童的家庭教育方式與焦慮程度的追蹤數據，按嚴苛的程度分組，到他們12歲時，對這群兒童進行磁力共振（MRI）和焦慮分析，持續4年至他們16歲。

研究人員發現，受到嚴苛教養的青少年，他們大腦的額葉皮層區域和杏仁核灰質體積較小，出現大腦萎縮的情況。另有一項研究顯示，5歲兒童常受家長體罰，9歲時的詞彙量較同齡的孩子少，影響小朋友的認知能力、抑制衝動的忍耐力，以及認知轉換的能力。

打罵小朋友或許會令他們短期改變行為，但長期影響深遠，令他們的大腦功能出現變化，甚至影響大腦的結構。

體罰會影響小朋友大腦發展。（photo-ac）

日本：加入「零體罰」國家行列

日本在去年通過禁止體罰的修正案，厚生勞動省定義「體罰」：無論父母的出發點是否管教，只要造成孩子身體上任何痛苦或不適，不管動作多輕微，也屬於法律禁止的體罰。而法案的內容之中，表示「打屁股」、「長時間罰坐、罰跪」、「不給吃晚餐」，都是禁止的體罰。

該省認為，所謂「管教」的例子是：孩子闖進馬路時，父母並不是要「大聲斥責」，而應該「拉他的手保護他」；孩子欺負別人時，不是「打屁股處罰」，而是應該「溫柔、堅定地及時制止」。

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