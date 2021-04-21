體罰｜以為打孩子屁股無傷大雅　哈佛研究：影響兒童大腦發展

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-04-21 17:54

很多家長都認為小朋友的屁股「厚肉」，有時為了小懲孩子的頑皮行徑會選擇打屁股，讓他們吃痛而停止行為。不過，近日哈佛大學發表研究，指出打屁股會影響兒童的大腦發展，改變對環境的神經反應，建議家長應避免體罰的教育方式。

孩子天生沒有善惡的觀念，不時調皮也在所難免。很多父母也會循舊式的教育方法，以體罰和打罵來管教小朋友。打打屁股看似無害，但哈佛大學近日在《兒童發展》（Child Development） 發表研究結果，打屁股會影響兒童的大腦發展，改變小朋友對環境的神經反應，對潛在威脅有更高的警剔，把更多的注意力放在處理「恐懼」的心理上，長遠影響小朋友身心發展。

家長對體罰小朋友會致其出現焦慮、恐慌等心理問題，已是眾所周知的事。但是，有過往的研究顯示，美國有一半父母在過去一年有打過小孩，三分一父母在過去一周內有打小孩。

(photo-ac)

影響兒童日後決策和處理能力

哈佛大學社會學副教授Katie A. McLaughlin邀請了147名3至11歲被打過屁股的兒童進行分析。他們都躺在磁力共振（MRI）裏，看著電腦屏幕，觀看演員展現出「平靜」、「恐懼」等表情，研究人員同時觀察孩子的大腦活動狀態，之後再與沒被打屁股的兒童進行對照。

研究發現，被打過屁股的兒童，他們前額葉皮質（PFC）多個區域出現強烈神經反應，這些區域會對環境中的威脅信號作出反應，並可能影響他們的決策和處理能力。由此推斷，被打過屁股的小朋友，對「恐懼」表情有較強烈的恐懼反應，對環境中的潛在威脅也有更高的警剔。

研究團隊認為，透過這項研究可以說明，看似輕微的體罰，對小朋友仍然有害。不過，是次研究採樣數量不多，而且不同的客觀因素也會影響結果，惟他們仍想帶出，任何體罰對小朋友的行為發展也有潛在影響，希望家長看到其負面結果後，採取體罰以外的管教方式。

(photo-ac)

相關文章：6歲以下兒童指定時間內做好呢件事 智力及專注力會較高