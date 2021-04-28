在職媽所託非人　5歲女被誘到殘廁非禮　社工：宜教孩子Say No

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-04-28 18:48

日前，天水圍發生一宗駭人的風化案。5歲女童的父母均要上班，其母親交托女兒同學的媽媽幫忙接放學並送女童到補習班。可惜所託非人，該名家長只帶女童到升降機大堂，叫她自己乘升降機並步行到補習社。女童沒有按指示到補習社，反而在商場流連，最後被一名30歲的無業男子誘拐到附近屋苑的殘廁非禮，完事後遺留女童在殘廁後離去。有社工直言幼童未有獨立外出的能力，家長也欠缺保護兒童的意識。

涉案女童年僅5歲，就讀幼稚園K3，和父母、胞姊同住在天水圍。平日女童父母均要上班，委託女童同學的家長幫忙接放學和送到補習社，到下午6時女童父母放工後到補習社接回。事發當日，相信是幫忙接送的家長有事，認為女童已熟悉前往補習社的路，只送她到升降機大堂便離開，結果女童沒有到補習社，反而在商場流連達1小時。

由於女童母親收到補習社電話表示未見女童出現，於是趕到補習社了解，並在附近尋女。女童遭受非禮之後折返補習社，在母親的追問之下，得知女童被成年男子誘拐，騙說帶她到公園遊玩，卻是帶她到殘廁非禮和口交，遂報警求助。警方翻查閉路電視，發現一名男子帶走女童，早前已拘捕該名男子。

家長要提供安全環境讓小朋友學習獨立。（photo-ac）

社工：幼童未有能力獨立外出

家庭福利會註冊社工駱慧芳表示，5歲幼童未有能力獨立外出，家長需要有保護意識。她又指，家庭性教育可以由1歲幼童開始做起，教導他們認識自己的身體，以正面的態度面對孩子探索身體。而3歲開始，可以教導他們性別的差別、人與人之間的相處和距離，以及表達自己的感受。

「最簡單就係叫佢哋唔好回應陌生人，拒絕令自己覺得唔舒服嘅事。」她又建議家長要按幼童的能力安排教育，「有啲家長想訓練小朋友獨立、大膽，唔理會佢好驚，要佢自己落街買嘢。其實可能佢能力未發展到，見到好多陌生人會好驚，好多事唔識處理。就好似畀小學生拎住1000蚊零用錢，佢嘅能力未處理，就會出事」。她提醒，要求孩子學會獨立的同時，應提供安全的環境，需要有保護孩子的意識。

按圖了解如何教幼童保護自己：

+ 4 + 4 + 4

盡量交託可信任的人 孩子結伴同行

事件中的家長為雙職父母，駱姑娘亦明白家長在照顧上的難處。她建議家長可嘗試尋找社區的專業協助，例如社區保姆。「都理解社區支援係有限，亦做唔到屋企附近就有一間。」她提醒，家長切勿隨便找成人照顧孩子，「小朋友反抗能力弱、應變能力低，容易落手」，宜尋找真正可信、可靠的熟人照應，也可以嘗試請孩子們結伴同行，避免單獨在外，以致求助無援。

相關文章：去年虐兒數字略跌 或因停課未被揭發 呢一區最多個案