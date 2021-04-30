首宗本地變種病毒｜強制全港外傭5.9前檢測　新增打針為續約要求

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-04-30 19:10

由於本地出現首宗無源頭社區變種病毒個案，並涉及一名39歲的菲律賓外傭。政府繼早前圍封該名外傭居住的大廈後，全幢居民接受21日隔離後，今日（30日）記者會再公布強制全港37萬外傭在5月9日前進行檢測，將增加流動檢測站的數量，又新增「接種疫苗」為外傭的續約要求。勞工及福利局局長羅致光直言，外傭習慣在假日聚集，屬於高危群組。

因應早前出現外傭無源頭感染變種病毒N501Y個案，目前所居住的大廈需全幢圍封並全部住客須接受21日隔離檢疫。羅局長認為，外傭是家庭成員的主要照顧者，假日亦有聚會的習慣，面對的風險較高，希望外傭先檢疫和打針，作為延長工作簽證的考慮和條件，不認為是苛求，而是整體防疫需要。他又指，不接受條件的外傭可選擇不留在香港工作。目前，香港仍然禁止菲律賓的航班來港。

政府因應變種病毒在社區發現，強制要求37萬外傭在5月9日前檢測，如已接種2針疫苗及14日過後的傭工則可轄免，今日（30日）接受檢測者亦毋須再檢測。

截至4月30日下午6時各區檢測站的預約情況：

5月1日及2日均是公眾假期，預計大量外傭會趁假期安排檢測，政府將在4個外傭常見的聚集點增設免費檢測服務，另外再增加至少6個流動站，又安排部分社區檢測中心未來2日延長服務至晚上10時。政府料未來2天會大排長龍及混亂，呼籲僱主為外傭盡快於網上預約檢測。

早前確診、居住東涌的外傭已確認傳染了僱主10個大的嬰兒，而嬰兒的父母則是陰性的檢測結果。