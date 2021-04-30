帶變種病毒外傭傳染10個月大女嬰　外傭放假聚會僱主可以點自保？

撰文： 許珞珩 李紫銘 最後更新日期： 2021-04-30 16:17

昨日(29日)一名居於東涌映灣園39歲外傭確診，經基因排列發現同時帶有N501Y及E484K兩種變種基因。而該名外傭近日並無外遊記錄，其同住的10個月大僱主的女嬰，亦確認已遭受感染疫。在疫情下，不少僱主憂慮外傭假日出外或到教會聚會，會增加感染風險，更擔心因而傳染家中幼童，僱主可以怎樣自保？

確診的外傭居於東涌映灣園悅濤軒第11座，而該大廈所有樓層約400個單位，包括沒有病徵的住戶需送往檢疫中心，將會進行21天強制檢疫。衛生防護中心公布確診外傭在潛伏期間，曾3次到青衣的聖多默宗徒堂參加周日崇拜和唱詩班，亦曾與外傭朋友到東涌文東路公園休息，平日亦會到區內的富東街市等買菜，中心初步追蹤認為，她與之前3宗變種病毒個案沒有流行病學的絕對關聯，暫時界定為源頭不明本地個案，其同住的10個月大僱主的女嬰，亦確認已受感染疫，僱主二人的檢測結果則呈陰性，但亦須接受檢疫。

僱主應多跟外傭溝通

若僱主憂慮外傭放假聚會增加感染風險，香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒指，僱主和外傭可協商「以錢代假」，但亦要外傭是否願意接受。「萬一外傭向勞工處舉報僱主，僱主有機會被罰5萬元。」勞工處網頁表示，僱主不得以款項代替發放法定假日給傭工，因此容馬珊兒建議僱主要先和外傭協商，並保存假期和工資紀錄。

不過，即使提出「儲假、以錢代假、改日子放假」，熱愛聚會和慶祝節日的外傭亦未必肯接受。容馬珊兒認為，只有令她們「識驚」才有用。「政府調高了限聚令的罰款，也要執行在外傭身上，罰了幾個的話，她們就知驚。」她提議說，看到外傭在假日依然在街上販賣和聚集，政府理應加強管理和執行罰則。

容太建議僱主平日多跟外傭溝通，她說：「讓工人多想深一層，聚會的朋友可能沒有中招，但你是否確定朋友工作的家庭中是否有高危人士呢？自己辛苦出外工作，一旦染病，家鄉的親人也很難過。」

同時，容太認為如果僱主經濟條件許可，可額外付費予外傭到餐廳以代替坐在地下用餐。「其實工人要寄錢給家人，也不會有很多錢剩下，一旦遇上假期多，他們出外洗錢的機會多了，其中一樣可以令工人知道僱主關心他的方法是，給工人100元出外食飯，條件是不要他坐在地上或街上吃，希望他們可以找個餐廳坐低吃，又或者買個飯盒回家吃，比較衛生。」

點圖即睇容太外傭在疫情下放假，僱主的自保方法:

+ 5 + 5 + 5

外傭僱主關注組召集人徐曉彤認為外傭放假的最大問題是沒有做好防禦措施，她說:「我同意政府在執法上要加大力度，如果經勸告下，她們仍維持原狀，就要採取行動！出街不是問題，但無做好防禦措施就是問題！」

點圖即睇面對外傭放假5招應對方法:

醫生：要求外傭在家戴口罩成效不大

外傭堅持放假外出與朋友聚會，僱主擔心外傭將病毒帶回家中，全科醫生鍾偉傑指，如情況許可，當然最好做法是勸導外傭假期時不要外出。如果真的要外出，僱主亦要再三強調，不要到人多地方聚集，也要遵守限聚的禁令。回到家後，外傭亦要做好消毒措施才入屋，並在入屋後盡快洗澡、更衣，然後再投入工作。

在家戴口罩工作的可行性方面，醫生認為成效不大，畢竟住在同一屋簷下，假如外傭感疫，所有同屋人都已是緊密接觸者，但如果家長想更安心的話，外傭在煮食時戴上口罩，以及安排與家人分開進食，是較為減低風險的做法之一。

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