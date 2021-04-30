暫停菲律賓航班令外傭渴市炒高薪　外界建議引入內地傭工

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-04-30 14:36

政府早前宣布，菲律賓航班暫停來港至下個月3日及雙重變種病毒殺入社區，勞工及福利局日前估計約546名外傭受影響，供應減少令本港僱主有很大困擾，外界有建議引入內地傭工。外傭僱主關注組召集人徐曉彤表示香港家庭對內地家傭接受程度不算高，政府在配額上必要把關，建議急切家庭聘用本地鐘點女傭。

菲律賓疫情惡化，本港政府啟動「熔斷機制」，從4月20日起禁止從菲律賓來港的民航客機着陸香港14天，令不少原定在這段期間抵港的菲傭，需要押後行程。勞工及福利局局長羅致光今日發表網誌指出，疫情及相關措施大大減少了新來港外傭的供應。外傭人數亦由高峰期的40萬人，下降至約37萬人；以馬尼拉封城後數字估算，禁止菲律賓航班來港受影響的菲傭人數為546人。

羅致光表示，疫情開始前，平均每日有500名外傭到港，而受到疫情影響，數字曾一度跌到每日90名外傭到港。羅致光表示，菲律賓疫情近月再度惡化，馬尼拉連同鄰近4個省份上月底起第二次封城，由於不少菲傭來自馬尼拉以外地區，菲傭來港數字由上月每日平均60人，下降至本月1至19日平均每日39人。由本月20日起計的14天，菲律賓所有航班禁止來港，若以當地封城後的數字估算，約有546名菲傭受影響，羅致光強調，非有業界人士所指約1800人。

勞福局局長羅致光 (資料圖片)

他表示，疫情及相關措施大大減少了新來港外傭的供應，外傭人數亦由高峰期的40萬人，下降至約37萬人，不過他說未能判斷這個減幅有多少是由於香港經濟下滑，以及多少是由於新來港外傭供應減少。

內家家傭平均7-8千元人民幣

安樂窩僱傭中心執行董事王偉東(Daniel)表示，現時內地家傭在上海、深圳等一線城市需要人民幣7-8千元人民幣，比起現時香港給予菲律賓外傭最低工資為月薪港元$4,630有差距。

他說：「現時菲律賓及印尼當地勞工局出的政策，很多時香港僱傭中心及僱主都要跟從，肉隨針板上，如果正面去睇引入內地傭工，有助提升競爭性。而照顧老人家方面，內地傭工的語言會有優勢。但從另一角度睇，內地發達城市，例如深圳及上海其實反而一直搵機會引入菲傭，原因是當地阿姨短缺。除人工方面要考慮，菲印傭與內地傭工的文化差異也需要考慮。例如服從性，菲印的教育是鼓勵國民出國打工，視來港當傭工為理想工作，脫貧的機會，因此大部份來港的女傭都會較聽話。」

王偉東認為其實如果要提升競爭性，可參考新加坡做法引入孟加拉、斯里蘭卡等國的女傭，但相信要用較$4,630為低的工資，才能吸引本地僱主聘請菲、印傭以外的女傭。

外傭僱主關注組：建議聘用本地鐘點

外傭僱主關注組召集人徐曉彤表示早10年前已經有人提出過搵內地傭工，但當時香港市民對內傭存在憂慮，而內傭這個概念對菲律賓及印尼傭工團體亦帶來壓力，她說：「早幾年前澳門也引入內傭，由於澳門沒有領事館批核僱主與外傭合約，而聘請內傭價錢由8千可能升至今1萬，當時有內傭團體反映並非普通家庭能夠負擔聘請內傭費用，而且有國家相關部門把關，無論培訓、質素、輸入數額也有特定限制，故當時未出糧出現太大問題。」

徐曉彤認為如果內傭輸港是大勢所趨，她希望政府只批出少量數額去紓緩外傭需求的急切性。她說:「參考澳門做，法限制內傭年齡為45至50或以上，同一僱主的合約期不得超過兩年，香港政府必須要拿捏清楚才可以引入已釋除本地僱主疑慮。」

她認為香港家庭對內傭接受程度不算高，政府在配額上必要把關，建議急切家庭聘用本地鐘點女傭。「我以前也曾經試過聘請本地鐘點女傭，其實我更建議政府在這方面進取些，鼓勵更多失業婦女投入鍾點傭工市場，設立機構監管及培訓本地鐘點家傭，對於現時經濟不景，對於本地失業家庭來說，既可協助需要傭工家庭之餘，也是舒緩失業的好方法，大家一起共度時艱。」

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