外傭疑瞌眼瞓整跌BB頭落地無通知傭主 醫生：嚴重會引致腦出血

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-04-29 16:27

香港不少家庭也有聘用外僱幫助照顧子女，不過無論是外僱或父母親自照顧，同樣有機會發生意外，最重要是當下立即處理。而近日卻有外傭知情不報，有媽媽發現BB半夜不停哭鬧與往常不太一樣，於是帶往醫院檢查，翻查閉路電視後，才發現早上時段BB曾在外傭的大腿上轉身時，疑她瞌眼瞓未有扶穩BB，在沙發跌落地，而且還是頭部先落地。

外傭疑瞌眼瞓整跌BB過程：

腦滲血有機會延後出現徵狀​

兒科醫生陳欣永指，就影片所見，幼兒在沙發高度跌倒，很明顯頭部受到撞擊，輕則頭皮出現紅腫、瘀的情況，嚴重的擔心會出現頭骨骨裂、腦出血的情況。

陳醫生直言平日有不少類似個案，未必全是與外僱有關，「可能父母行開去閂窗，小朋友係床碌一碌就落地」，事件發生後要馬上留意小朋友的整體狀況，例如撞擊部分有沒有紅腫得很利害，如嚴重的即時腦出血，會出現昏迷、抽搐、神智不清徵狀，但亦有機會出現腦滲血的情況，可能會延後約12小時才會突然急轉直下，出現如上述昏迷、抽搐、神智不清的情況，也有因腦壓高導致頭痛及重複「噴射式」嘔吐。

頭部出現撞擊要由醫生判斷需不需要「照腦」

陳醫生補充，嬰幼兒未能用言語告訴父母自己不舒服，行為上如家長看見幼兒呆呆滯滯沒有甚麼反應，異常地「忟憎」，哭鬧得特別利害便要留心，再嚴重的便會出現昏迷、抽搐情況。陳醫生建議，發生頭部撞擊意外時，無論有沒有表面傷痕，擔心的話最好交給醫生判斷需不需要進一步檢查「照腦」，排除骨裂或者腦出血情況。

如檢查後發現嚴重的腦出血情況，便需要腦科醫生介入，便要動手術放瘀血避免影響腦壓，如只有骨裂但沒有腦部出血的話，一般會先觀察，有機會能自己癒合。

外傭疏忽照顧令小朋友受傷，僱主應：

+ 4 + 4 + 4

相關文章：外傭疏忽致嬰兒二級燒傷 回家後痛至未能安睡 爸爸：喊到聲沙

按圖即睇外傭走佬僱主應該點做：