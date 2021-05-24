寧離婚獨力湊3孩也不想偽單親？　人妻：如沒離婚我要一打四！

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-05-24 17:00

不管是男人還是女人，結婚就像賭博，嫁娶的好如同在天堂，嫁娶不好的如同在地獄，一般人看到單親媽媽或爸爸都會覺得他們很辛苦，沒錯，一個人帶孩子又要上班，真的很辛苦，若是孩子不只一個時，那種苦沒經歷過的人無法體會，只不過有一種偽單親，比真單親還苦還累，看著另一半都不幫忙，自己要照顧小孩又要照顧老小孩，光想心就很累！

為甚麼有媽媽說不會後悔離婚？點擊下圖看看原因！：

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社員 楊小姐 在「爆怨2公社」一文引起共鳴，社友們都說大的兒子（丈夫）最難教，連打都打不過，離婚只帶自己的孩子才是最好最正確的選擇，怎麼可能會後悔…全文如下：

單親可怕嗎！？ 經歷了那麼多之後 我覺得「偽單親」比「單親」更可怕！ 離婚後自己一打三 有人問我後悔嗎？ 有什麼好後悔的 如果沒離婚 我要一打四欸 開什麼玩笑！！！

有社友質疑一對一就該發現，怎麼會搞到一對三？其實交往跟結婚真的不一樣，相信很多人有同感，再者原po第一胎是雙胞胎啦～

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《社員回覆》：

「沒離婚=多了一位大大兒子」 「不後悔啊為什麼要後悔，輕鬆多了」 「真的。我又不是他老母還要照顧他」 「1打4的路過~~而且別人的兒子特別難教」 「我也不後悔~我寧可帶自己親生女兒也不想帶女兒的老爸」 「真的偽單親比真單親可怕太多了」 「不是自己生的那個最難教⋯辛苦了」 「自己生的那三個，打到半死都是為了他們好！不是自己陰道出來的，你給他一巴掌他給你一拳」 「我也是一打三！不用擔心走過了就越來越好！加油♥」 「別人的兒子應該特別的想掐死他」 「你的選擇是正確的，這個1打3還心甘情願」 「別人的兒子最難教＋1」 「中肯！偽單親的確比較可怕」 「沒錯，偽單親會很怨」 「真的！顧自己生的就算了，還要幫別人教兒子……」 「認同欸⋯每次人家都說單親很可憐很辛苦 我都覺得偽單親更辛苦可憐，感覺每天就是在跟自己過不去」 「看著一個廢物在身邊，真的很痛苦。」 「單親不可怕 ，我還覺得離婚後還比較快樂，也有人曾問我後悔嗎？ 我不後悔，我跟你一樣1打3」 「一打四真的很實際，我都說要教小的，還要教大的，小的還能扁，大的扁不過」 「嫁錯人比一個人還可怕！！」 「不只一打四，除了廢物老公以外，連他家人還要一起應付……那才是地獄。」 「我只能默默認同你的言論，我也覺得每天都在一打四，大兒子的情緒跟行為比自己生的還難教育」 「認同，目前ㄧ打2，沒離婚前ㄧ打三」 「真的覺得偽單親好累，感覺自己比女傭還廉價」 「我也是從偽單親變單親 ，2個小孩也都帶在身邊，終於不用在替別人管兒子了」 「史上最中肯」 「完全認同」 「真的，不要結婚了，卻又多一個兒子照顧，太累了」 「一打四，通常【長子】是最難教育的，都不知道那些長子到底小時候的家庭教育有什麼問題」

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