寧離婚獨力湊3孩也不想偽單親？　人妻：如沒離婚我要一打四！

不管是男人還是女人，結婚就像賭博，嫁娶的好如同在天堂，嫁娶不好的如同在地獄，一般人看到單親媽媽或爸爸都會覺得他們很辛苦，沒錯，一個人帶孩子又要上班，真的很辛苦，若是孩子不只一個時，那種苦沒經歷過的人無法體會，只不過有一種偽單親，比真單親還苦還累，看著另一半都不幫忙，自己要照顧小孩又要照顧老小孩，光想心就很累！
為甚麼有媽媽說不會後悔離婚？點擊下圖看看原因！：
社員 楊小姐 在「爆怨2公社」一文引起共鳴，社友們都說大的兒子（丈夫）最難教，連打都打不過，離婚只帶自己的孩子才是最好最正確的選擇，怎麼可能會後悔…全文如下：
單親可怕嗎！？
經歷了那麼多之後
我覺得「偽單親」比「單親」更可怕！
離婚後自己一打三
有人問我後悔嗎？
有什麼好後悔的
如果沒離婚
我要一打四欸
開什麼玩笑！！！
有社友質疑一對一就該發現，怎麼會搞到一對三？其實交往跟結婚真的不一樣，相信很多人有同感，再者原po第一胎是雙胞胎啦～
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《社員回覆》：
「沒離婚=多了一位大大兒子」
「不後悔啊為什麼要後悔，輕鬆多了」
「真的。我又不是他老母還要照顧他」
「1打4的路過~~而且別人的兒子特別難教」
「我也不後悔~我寧可帶自己親生女兒也不想帶女兒的老爸」
「真的偽單親比真單親可怕太多了」
「不是自己生的那個最難教⋯辛苦了」
「自己生的那三個，打到半死都是為了他們好！不是自己陰道出來的，你給他一巴掌他給你一拳」
「我也是一打三！不用擔心走過了就越來越好！加油♥」
「別人的兒子應該特別的想掐死他」
「你的選擇是正確的，這個1打3還心甘情願」
「別人的兒子最難教＋1」
「中肯！偽單親的確比較可怕」
「沒錯，偽單親會很怨」
「真的！顧自己生的就算了，還要幫別人教兒子……」
「認同欸⋯每次人家都說單親很可憐很辛苦 我都覺得偽單親更辛苦可憐，感覺每天就是在跟自己過不去」
「看著一個廢物在身邊，真的很痛苦。」
「單親不可怕 ，我還覺得離婚後還比較快樂，也有人曾問我後悔嗎？ 我不後悔，我跟你一樣1打3」
「一打四真的很實際，我都說要教小的，還要教大的，小的還能扁，大的扁不過」
「嫁錯人比一個人還可怕！！」
「不只一打四，除了廢物老公以外，連他家人還要一起應付……那才是地獄。」
「我只能默默認同你的言論，我也覺得每天都在一打四，大兒子的情緒跟行為比自己生的還難教育」
「認同，目前ㄧ打2，沒離婚前ㄧ打三」
「真的覺得偽單親好累，感覺自己比女傭還廉價」
「我也是從偽單親變單親 ，2個小孩也都帶在身邊，終於不用在替別人管兒子了」
「史上最中肯」
「完全認同」
「真的，不要結婚了，卻又多一個兒子照顧，太累了」
「一打四，通常【長子】是最難教育的，都不知道那些長子到底小時候的家庭教育有什麼問題」
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