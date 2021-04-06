全職主婦身無分文也決心離婚？　分享3位單親媽媽重新振作故事

撰文： 深圳微時光 最後更新日期： 2021-04-06 12:00

「全職太太5年，離婚獲5萬家務補償」的新聞出來之後，我們又一次討論起全職主婦在婚姻中的沉沒成本和遠期風險。

走出婚姻，羅子君式的逆襲會是大多數嗎？在我們的採訪中，離婚後的她們無所依靠，也不可能一夜重塑人生，只能靠自己一步一腳，跌跌撞撞，賺錢，養娃，與過去和解，重新理解婚姻……

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經歷一場非典型離婚 我從東北來到深圳—思童，33歲，曾全職在家三年

2018年10月，我揣著5000塊錢從吉林一座小城來到深圳。5000塊是我媽給我的，我自己一點錢都沒有了。

那時，我跟前夫辦理離婚手續還沒幾天。我倆的問題，可能跟許多家庭還不大一樣。他性格樂天，喜歡安逸，過一天是一天。可做了丈夫、父親，你還是這個狀態，就挺讓人頭疼的。

孩子出生時，雙方父母都還沒退休，我從報社辭了職，打算自己把孩子帶到兩三歲。我們的房子在長春市郊，生活配套特別不完善，一個人帶個嬰兒買菜都買不了。那時候他剛剛研究生畢業（他是工作了幾年才考的研），就說先不找工作，幫我照顧到能推著孩子買菜為止。

我倆在家一呆就是三年，日常開銷靠雙方父母的接濟，以及我兼職賺的一點錢。一直啃老，我心裡很不舒服，可他不覺得有問題。他喜歡做飯，每天在家做做飯，看看孩子，打打遊戲，他覺得日子挺好。

期間，雙方父母、朋友推薦了不少工作，有些機會真的很好。但都被他以各種理由拒掉了，離家太遠，工作經驗不符……

因為這個，我跟他深聊了很多次，每次聊完他都特有動力，說一定要這個那個的。等第二天睡醒，一切又回到了原點。作為全職主婦，我能理解他，其實他心裡也著急、焦慮，可在家呆太久了，邁出第一步很難的，這種恐懼我也會有。那三年裡，我考了很多證，心理諮詢師、親子諮詢師、性格分析顧問……說白了，也是害怕跟社會脫節。

最後，家裡只剩下1萬多塊，他去紋了個七分袖的大花臂，價格剛好1萬多。「現在一點錢都沒了，怎麼辦」，我氣得不行，又暗自期待「這下他總會出去找工作了吧」。結果，他把家裡的單反相機賣了。

徹底山窮水盡了，他想到了樓上做麻辣燙加盟的鄰居。在我眼裡，他能邁出這一步，已經很不容易了。我們倆規劃了一番，決定回到我爸媽的城市，開個麻辣燙小店。店開起來後，我也能做點自己的事情。

雙方父母各出了一半的錢，店很快開起來了。我倆的朋友聽說兩個碩士在賣麻辣燙，都覺得特搞笑。

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小店運轉正常以後，我打算找一份工作，剛好長春的大學有個行政崗招人，朋友介紹了我。他死活不同意，一會說長春離我們家有四小時車程，太遠了，一會兒說我走了他的麻辣燙店還得請人手。

爭著爭著，我就覺著倆人走不下去了。

在我看來，我們不可能一輩子賣麻辣燙。可他覺得這樣的日子很好，白天做做生意，晚上在店裡看看電影、球賽，你問他有沒有規劃或者目標，他是沒有的。「你不開心嗎，這多好啊」，那段時間他老這麼問我。

商量了一個月，我倆決定離婚。在這一點上我們還是挺一致的，與其感情消磨殆盡，變成仇人一樣再去離婚，還不如好合好散。

我們手續辦得挺利索，房子是婚前他爸買的，車是我的嫁妝，我倆沒存款，省去了財產分割的流程。兒子只有3歲，他把撫養權給了我。整個過程我倆樂呵呵的，像去辦結婚登記的一樣。

離婚後沒幾天，我把兒子交給爸媽，自己來了深圳。剛好有個朋友被公司派到廣州常駐，我借住在她的住處，房子的問題算是暫時解決了。

之前的工作是從實習生直接轉正的，所以我找工作的經驗幾乎為零。一開始，我連在哪兒找工作都不知道，去人才市場找，還是在網上找呢。後來朋友指導著，開始在招聘APP上投簡歷。

在以前的工作中，我還編寫過幾本童書。到了找工作的時候，自己明顯感覺到，過往的經歷和作品，其實是不太能拿出手的。找工作這個過程中，我心裡其實很忐忑，你已經搞不清楚在職場環境裡，處在一個什麼樣的位置，心裡一點底都沒有。

剛開始面試時，我連自我介紹都講得磕磕巴巴的，原本我是特能說的人，在家呆了太久，連正常的交流能力都退化了。一般面試開頭，我會直截了當地告訴對方，我已經30歲了，是個單親媽媽，3年沒上過班了。把話說開了，省得對方轉彎抹角問得尷尬，也能給彼此節約點時間。

找工作花了一個多月，收到了兩個offer，我選了其中的新媒體運營，工作內容我能cover,工資也稍高一點。

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上班後面臨的第一個問題，就是你身邊都是95後的同事，你的上司也比你小。怎麼跟年齡差這麼大的同事相處，對我來說，也是個要適應的問題。

來深圳後，也是我第一次獨居。遇上事沒人給你參謀幫忙，你得獨立去解決，這還挺難的。

有回半夜醒了，發現地面上全都是水，我住的是老房子的隔斷間，可能隔壁屋的水龍頭沒關好，水漫得越來越高，我拿著掃把和盆，一點一點地舀水，一直弄到凌晨。有一次生病，連起床的力氣都沒有，還是在廣州的朋友幫我叫了外賣，就這麼撐著在床上過了兩天。

類似的情況其實還挺多的，當時感覺是挺慘的，現在回頭想想，好像也沒那麼糟。

回到單身狀態，家的感覺也一下子沒有了，很多時候心裡空落落的。有次跟我媽和兒子視頻聊天，他在沙發上搗蛋，磕到了茶几角。我媽慌著要看孩子磕傷了沒有，掛斷了電話。你不知道等的幾分鐘，我那個揪心啊。

當然最大的壓力還是經濟，來深圳後換了3份工作，都不算如意，收入也很一般。剛開始上班時，工資真的不夠用，父母幫我照顧著孩子，我也不好意思問他們要，跟朋友借我張不開嘴，有一回我手裡一點錢都沒了，朋友知道了馬上轉了一千塊，才勉強撐過去了。

孩子接過來以後，那就是四腳吞金獸。我們住在坪山，各方面配套也不理想，為了方便接送，我只能選單位旁邊的私立幼兒園，學費也貴。前陣子，興趣班該續學費了，我手裡沒錢。找他爸爸要贊助，他轉了兩千塊，剛好又趕上退稅，我能退一些錢，東拼西湊還真湊齊了，我和兒子可高興了，不管怎麼說，我倆心態都還挺好的。

這些經歷，對我也是個很重要的轉折點，雖然有時候挺痛苦的，但不是壞事。

像在以前，我挺在意別人眼光的，有時做事畏手畏腳，老顧慮身邊人的看法。可來深圳後，我真的就是一無所有了，我連婚都離了，腳底板光溜溜的，我還有什麼在意的。好處就是，我開始關注自己的內心需要了，越來越在乎自己的感受。比起別人怎麼看我，我得先照顧好自己舒不舒服。

其實來深圳沒多久，我前夫也過來了，現在被公司派到了三亞。真的上班了，他做的也挺好，領導也很喜歡他。離婚對我們倆來說，都算是一次成長。

我們倆關係一直都很好，也很信任對方。每天會在微信上聊聊孩子，吐槽一下工作。我來深圳遷戶口，辦證件，緊急聯繫人填的都是他，他也一樣的。離婚後他還跟以前一樣，守到夜裡12點第一個給我發「生日快樂」。像結婚、離婚紀念日，我們也會在微信裡互相調侃一下。

可能有的人在離婚之前，感情都消耗乾淨了。我們離婚後，還是相處得挺開心的。婚姻關係不存在了，不代表兩個人的關係就終結了。我倆現在的狀態，更像是親人和朋友。

很多朋友都覺得我們早晚還會復婚的。我不這麼想，人的本質是很難改變的。

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他從深圳去三亞前，在我這兒借住過幾天，那種狀態還跟以前一樣，兩人的相處模式也沒變。再生活到一塊，說不定他很快又恢復到以前了。離婚是個挺實際的解決辦法。

大家總覺得，除非遇到出軌、家暴這些原則性問題，才要離婚。除此之外啥問題都能解決。其實，不是所有問題都能解決的。

以前我覺得婚姻是個特別嚴肅的東西，結了婚就是一輩子。現在我越來越覺得，孩子，婚姻，就是你人生的一個組成部分。有些可能會把這部分當成生命的重心。我現在更願意把自己和孩子，當成獨立的個體來看待。

我理想的婚姻關係，可能像李銀河和王小波的狀態，不一定要有共同的興趣愛好，也不用有相同的人生目標，但是兩個人能互相扶持，彼此支持，都因對方變得更好了，而不是你消耗我，我消耗你。

離婚後，我總算能活得像個正常人—鍾盈，35歲，曾全職在家一年半

說出來可能你不信，4年前我第一次見離婚律師時，連律師費都拿不出來，不是人家收費高，是我銀行卡裏的數目，少得幾乎可以忽略不計。

花了一年時間，我攢齊了律師費，才從那段婚姻中解脫出來。

我和前夫都是福建人，我老家在農村，可能受上一輩的影響比較深，我對愛情婚姻的概念就是執子之手，與子偕老，以及相夫教子。畢竟從小到大，父母就是這麼過來的。

結婚以後我也是這麼做的，百分之百地信任他，任何事情都遷就他。我們跟他媽媽住在一塊，他聽他媽的，我就跟著聽他媽的。在這樣的鏈條上，我就完全沒有自我了，任何事情都是以他為主。最可氣的是，我沒覺得有什麼不正常。

有時同事聽見我在辦公室給他打電話，都會說「你跟老公講話好溫柔啊」，其實人家的潛台詞是我太唯唯諾諾了，只不過當時我聽不出來。平時大家聊天說跟老公吵架啊什麼的，我還特別自豪，說我們倆從來不吵架，我根本不明白，不吵架，只是因為我從不違拗他的意思罷了。

我感覺到不對勁，已經是生了孩子後。那時我已經辭職了，沒有收入。在此之前，我們倆的財務模式是，我的收入覆蓋家庭支出和一部分房貸。他的收入大頭，都在他手裡做理財，這也是他當初決定的。

我的工資不算高，每月應付完日常家用和房貸，基本上都花光了。辭職沒多久，我手裡就沒什麼錢了。這時候他還會像以前一樣，交代我買這個那個，我說沒錢了你自己買吧，他臉上的神色就變了，可能覺得我沒有以前聽話吧。

我沒了收入以後，日常的家用他也是交給他媽。他們家重男輕女，生了女兒後，他媽媽的話一天比一天難聽，尤其你買東西還得求她，她說話更肆無忌憚「兒子都生不出來」、「鄉下女人」、「我兒子收入那麼高，什麼樣的女人娶不到」……之類的話張口就來，動不動就甩過來一個鄙視的白眼，前夫聽了也沒什麼反應。

懷孕時，孩子的名字我苦思冥想了幾個月，最後給女兒起名字的時候，我連選名字的權利都沒有。給孩子買點衣服、抱毯什麼的，也要被他們嫌棄嘲諷。前夫下班後回到家，聽到孩子哭就埋怨我，「一天到晚在家裡啥也不幹，連孩子都帶不好」。

辭職後，我在家呆了一年半的時間，生活在這種環境裡，你再順從，再能忍，都沒有辦法忍受被他們貶得一文不名，尊嚴被踐踏的痛苦。

生完孩子沒多久，我患上了抑鬱症，當時的狀態很差，經常在家裡哭，他們看見了也只會覺得我不可理喻，最糟糕的時候，跳樓的念頭都出來了，覺得生無可戀，又覺得我死了，至少能讓他心裡有悔。

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我提出離婚，他不同意，一來離婚就涉及到財產分割，二來他壓根不相信我真的會離婚，「你身上錢都沒有，離了你能去哪兒？」

還好，孩子一歲多時，之前公司的老闆打電話，讓我再回去上班。我的朋友們聽說了我的遭遇，也建議我找律師幫忙。

第一次見到律師時，我特別胖，邋裡邋遢的，對於跟前夫對峙法庭這種事，心裡一點底氣都沒有。精神狀態也很差，坐下還沒開始談事情，先稀里嘩啦地哭了一陣子。

跟律師見面後沒多久，我從那個家搬了出來，跟一名女同事合租在梅林關的農民房裡，當時除了一份工作，我什麼都沒有。

父母在農村，也沒有經濟能力幫我。幸運的一點是，他們當時很支持我離婚。我爸爸同我講，人要有追求，跌倒了可以爬起來，如果爬不起來，你就枉為人了。衝著那句話，那一年裡，我硬生生地把自己從泥潭裏拉了出來。

其他的都好說，最難忍受的是見不到孩子。每每聽到城中村裏孩子的哭聲，我就撕心裂肺地難受，想她想得不行，又沒有能力把她帶出來。

好在，那時候我的目標很明確，要把律師費攢出來，要讓自己的狀態好起來，靠著這根緊繃的弦，我才能挺過來。

考慮到抗抑鬱症的藥物副作用很大，我在網上找了一些抗抑鬱症的療法，比如聽音樂，跑步……那段時間也看了不少書，像白岩鬆在他的自傳裡，也提到有一段黑暗的抑鬱期，連名人都有情緒問題，我有什麼過不去的。

每天我會花40分鐘跑步，風雨無阻，有雨的話就去健身房。6個月後，我的體重從120斤瘦到了90斤。瘦下來這件事，真的給了我很大自信，你從一個穿什麼都胖的樣子，一下子能把小蠻腰露出來了，你會覺得整個人都不一樣了。成就感是有慣性的，一件事情做成了，後面的自信一點點就建起來了。

再次來到律所的時候，我的律師已經認不出我了，因為「跟之前簡直判若倆人」。後面的事情還挺順利的，財產分割中我拿到了應得的部分。遺憾的是，以我當時的現實狀況，孩子只能交由他撫養。

現在離婚三年了，我很享受現在的狀態，怎麼說呢，總算活得像一個正常的人了。

連同事們都經常說，你現在氣色比以前好多了，以前感覺你膽子好小，做事情縮手縮腳的，現在感覺完全變樣了。

老闆比較信任我這個老員工，這兩年我的工作也很順利，加上讀了不少女性傳記，她們身上那些敢做敢拼，陽光的人生態度，也給了我很大鼓舞。慢慢地，我學會正視自己，認可自己的能力和潛力。

前夫在互聯網大廠上班，以前收入確實比我高很多，為此他媽沒少奚落我「還不是我兒子在養你」，在那種扭曲的環境裏呆久了，我也確實就信了，心甘情願就成了他的附庸。等到我的工作漸漸有了起色，事業有了明顯提升後，我發現自己能力並不差，能賺到的錢也不會比他少。

重新回到單身狀態，收穫最大的還是自由吧，跟他結婚以後，除了上班，其他時間都不是我自己的。現在，我跟公司一群90後女孩在一起玩，我們逛街，打火鍋，輪流在某個人家裡借宿。在過去，夜不歸宿我想都不敢想。

去年我帶著爸媽出去旅遊了一次，他們玩得特別開心，狀態好像又回到年輕的時候，互相拍照、開玩笑……臉上的笑都比平時多了很多。這在離婚前是不可能的事情，有一次我媽在老家住院了，我回不去，想給家裡轉兩千塊，前夫都不同意。

前夫在錢上摳得很死，對自己對別人都是這樣。以前他要求我一個季度只買一件衣服，你忍不住想買件衣服，他都不會同意。現在好了，我想買就買，想買幾件買幾件。

現在唯一的牽掛就是孩子。拿到分割後的財產，我在龍崗買了個房子。當時就想著，這是給女兒的避風港，她受了委屈或者不痛快，都可以來到這個庇護所。

我也擔心，孩子在重男輕女的家庭環境裏長大，成長多少會受些影響。所以我得再努力一點，機會合適的時候，我要向法庭爭取女兒的撫養權。

現階段我只能引導孩子，女兒跟我在一塊的時候，我就鼓勵她多去嘗試自己喜歡的事情，「別擔心爸爸不喜歡，跟爸爸講清楚，他會理解的」，一般我會這麼叮囑她。

該帶孩子體驗的東西，我都想辦法帶她去體驗。我要讓看到更好的東西，要有追求，要學會對自己好，這些東西，也算是我走出婚姻後，最重要的收穫吧。

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