有孩子後夫妻感情變淡？　老公懂說這話比天天講「我愛你」更甜

撰文： Niusnews妞新聞 最後更新日期： 2021-05-02 12:00

有多達6成的媽媽，都認為夫妻生活在有小孩後感情均有變差，原因很多，有的是因為婆媳關係、不常約會，或是丈夫不給力…因此妞編輯也特別訪問媽媽妞真心話的社團媽媽們：「丈夫做甚麼、或說甚麼話會讓媽媽最感動？」

想婚姻重回熱戀期？點擊下圖看看要説哪句話！

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根據媽媽妞真心話的媽媽們，有9成以上媽媽都一致認為，有小孩後最動人的話語跟行為就是：

我來就好！

手邊有好多事要做，這時候最需要的就是丈夫一起參與，如果丈夫主動說：「我來就好」，媽媽的感動程度絕對比當初被求婚還來得有感、比丈夫掏出信用卡還更愛他。媽媽早上想賴床，丈夫說：「你繼續睡、我帶小孩去吃早餐」；媽媽不想去公婆家，丈夫說：「沒關係你在家，我去就好」；小孩在歡，媽媽理智已瀕臨崩潰，丈夫說：「你先去旁邊休息，我來處理」；去餐廳吃飯，你會趕快吃完輪流跟我顧小孩：「我吃完了我來顧，你慢慢吃」。像這種有肩膀、有勇氣的發言，絕對讓妻子重新戀愛一次。

婚前的我們是小女人，有蟑螂、老鼠、工作不順，隨時都可以跟丈夫抱怨，好像天塌下來都有他扛；但婚後有了孩子，我們獨自坐月子、獨自在家請產假，只好不得不堅強：「丈夫去上班了，我們還能靠誰呢？」所以自己幫小孩換尿布、自己帶小孩出門玩、獨自面對公婆、外人的質疑，心理逐漸變得強大，家事育兒越來越上手，反觀看丈夫怎麼還在原地踏步，一回家就攤在沙發上玩手機，想幫忙卻越幫越忙，最後又生氣全部攬回來自己做。

其實像這種惡性循環，除了需要靠丈夫、主動積極地說：「我來就好」以外，媽媽們也需要試着放下心防、放下堅持，讓爸爸試試看，讓他們用自己的方式顧小孩、用自己的方式跟小孩玩，自己好好在旁邊休息；如果身為媽媽的我們一直插手，一直干擾、抱怨爸爸的做事方式，他又怎麼會心甘情願、主動協助呢？每次幫忙都被罵，當然是少做、圖個寧靜啊！

當然，這神奇的4個字「我來就好」不只適用於爸爸對媽媽，相信對任何人都有效。抱着同理、互相、包容的心，我們為對方多做一點，感情就能升溫一點。因此，妞編輯在這裏奉勸所有的夫妻們，與其說：「我愛你」這種虛無飄渺的誓言，不如把：「我來吧！」、「我來就好」隨時掛在嘴邊，當作口頭禪，你們的婚姻一定會回到熱戀時期！

網友媽媽最愛丈夫說：

- 我來顧、我來付 - 小孩我顧、你去睡覺 - 我們去客廳，讓媽咪睡覺！ - 我來哄小孩，你去做你的事 - 走我們去遊戲間玩讓媽媽再睡一下！ - 我幫你取貨，順便付款。 - 你去逛街，我帶小孩去附近走走。 - 你慢慢吃、我顧小孩。 - 這個我來，你去旁邊休息。 - 你去買啊！卡在這。 - 你還需要甚麼？我幫你弄。 - 小孩我來抱吧！他太重了。 - 這星期我們要去哪裏玩？ - 奶我來泡，你繼續睡。

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