小朋友必換！便利店推蠟筆小新積木磁力卡車火車　造型趣緻可愛

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-05-14 20:30

蠟筆小新小粉絲注意！早前便利店推出蠟筆小新積木小店舖，吸引不少小新粉絲紛紛換購。最近更推出全新蠟筆小新積木磁力車卡火車收藏組合，可以用作運載之前的積木小店舖，非常可愛！粉絲必換！ （攝影：余嘉文）

7-Eleven繼早前推出的小新積木小店舖，再次推出「蠟筆小新積木火車收藏組合」。２款積木磁力車卡火車收藏組合，分別以古老蒸汽火車和充滿現代感的高速子彈火車作設計。 火車組合以積木組成，造工超細緻，加上火車頭及2個車卡之間附有磁石，方便連接整輛火車。每款「積木火車收藏組合」附有積木組合1套、貼紙及說明書各1張。粉絲可換購多件「積木火車收藏組合」，將多卡火車連接起來，運送「積木小店舖」或小新與其他人氣角色至小市集。

按圖即睇換購詳情及「積木火車收藏組合」細節：

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仲有得換！蠟筆小新積木小店舖

7-Eleven便利店今次聯乘《蠟筆小新》人氣角色，推出「積木小店舖」及「7 仔小市集收藏組合」。「積木小店舖」以零食、飲品、啤酒作店舖設計，再分別配上6位《蠟筆小新》人氣角色： 小新、廣志、美冴、不理不理左衛門、松坂老師及小白，並以各種鬼馬造型及表情登場。而每款 「積木小店舖」分別附有BANBAO積木組合1套、模型公仔積木組合1套、貼紙及說明書各1張，非常精緻。媽媽們只要儲滿指定數量印花加錢即可換購，亦可以用 yuu 積分加錢隨機換購。

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另外，「7 仔小市集收藏組合」包含2層高7-Eleven 店舖，另外亦附有 3 塊積木底板，將拼砌好的 7-Eleven 店舖放於底板上，配上 路燈、郵箱、垃圾桶及欄杆等共 10 件小型配件。粉絲們可在底板上自由配搭各款「積木小店舖」， 小朋友可以發揮創意，打造出獨一無二的小市集。

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