山頂纜車第五代6.28退役將暫停半年　趁停駛前帶小朋友玩轉一日遊

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山頂纜車於2018年宣布展開發展計劃，原定於去年秋季進行第二階段翻新工程，但因應疫情影響，順延至今年6月，屆時山頂纜車將暫停服務約5個月。想趁著換上全新纜車前一睹擁有30年歷史的現役纜車，不妨找個週末和仔女一起前往山頂來個親子一日遊！

山頂纜車自1888年啟用至今，對上一次升級工程已經是1989年，當年換上的纜車一直沿用至今。山頂纜車於2018年宣布展開發展計劃，將添置全新的纜車，將每程載客量由現時的120人提升至210人，並且會全面翻新山頂總站，及擴建花園道總站。去年4月已經進行首階段纜車服務暫停，第二階段暫停服務原定於去年秋季，但因應疫情影響，將順延至2021年進行屆時山頂纜車將暫停服務約5個月。其後將會換上全新纜車，意味著擁有30年歷史的現役纜車將會退役。

服務港人30年的山頂纜車即將退役，屆時會換上全新的纜車。（資料圖片）

山頂纜車將推出一系列歡送優惠及限量紀念套裝，與全港市民一同歡送第五代山頂纜車。爸爸媽媽一於趁着換上全新纜車前一睹擁有30年歷史的現役纜車，不妨找個週末和仔女一起前往山頂來個親子一日遊！

按圖即睇山頂纜車歡送優惠及限量紀念套裝詳情：

按圖即睇山頂親子遊路線推介：

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