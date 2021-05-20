一田購物優惠日2021｜媽媽必搶$100揀4件超市貨品　45折買Staub鍋

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-05-20 20:30

半年一度的一田購物優惠日2021將於5月27日至6月2日開鑼，當中更會推出「30週年激抵換購」、「1折震撼筍貨」、「每日限定優惠」等優惠，媽媽們必搶！今次記者為大家率先直擊有咩抵買！

一田購物優惠日將於5月27日至6月2日舉行，全港12間分店及13個特別展場將會同步勁減，逾萬件衣食住行好物低至1折發售。場內特設「30週年激抵換購」、「1折震撼筍貨」、「每日限定優惠」，其中最抵買必數可以用$1,645(半價)換購Nintendo Switch主機套裝連Labo 3及Pikmin 3、以 $236(16折) 限量發售的TCL 24″ HD LED TV等等。

半年一度的一田購物優惠日將於5月27日至6月2日開鑼。（余嘉文攝）

而超市更會續2星期不停勁減至6月9日，優惠分2星期推出，首設「$100任揀4件」及「買一送一」專區。「$100任揀4件」專區匯集日本糧油雜貨、泰國零食、美國飲品等多款精選產品，按喜好所需任選4件，無分價錢及種類，靈活性UP；而「買一送一」專區更有多款澳洲美酒、中式保健食品及女士衛生用品等選擇，買一套最多慳$650！

按圖即睇一田購物優惠日抵買商品：